Салат «Сырный генерал» может вытеснить оливье из списка любимых: раскрыт рецепт

Практически в каждом праздничном салате присутствуют яйца. На фоне подорожания популярного продукта есть смысл присмотреться к новым рецептам. Блюдо под названием «Сырный генерал» и вовсе имеет все шансы вытеснить оливье из списка фаворитов.

Вот что вам для него понадобится:

отварная говядина — 100 г,

картофель — 2 шт.,

морковь — 1 шт.,

сыр — 50 г,

свекла — 1 шт.,

зубчик чеснока,

майонез по вкусу.

Мясо, свеклу, картофель и морковь отварите заранее. Когда овощи остынут, их нужно натереть. Говядину мелко нарежьте и смешайте с раздавленным чесноком.

В сервировочное кольцо начните выкладывать слои, промазывая каждый майонезом. Сначала идет картофель, затем мясо, морковь, тертый сыр, и в самом конце — свекла. По желанию можно украсить верхушку зернами граната, пишет портал WomanHit.

Источник фото: Скриншот "Цветкова Наталья" / YouTube