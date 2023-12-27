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Салат «Сырный генерал» может вытеснить оливье из списка любимых: раскрыт рецепт

Салат «Сырный генерал» может вытеснить оливье из списка любимых: раскрыт рецепт
Как приготовить салат «Сырный генерал»

На покупку ингредиентов уйдут копейки.

Практически в каждом праздничном салате присутствуют яйца. На фоне подорожания популярного продукта есть смысл присмотреться к новым рецептам. Блюдо под названием «Сырный генерал» и вовсе имеет все шансы вытеснить оливье из списка фаворитов.

Вот что вам для него понадобится:

  • отварная говядина — 100 г,
  • картофель — 2 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • сыр — 50 г,
  • свекла — 1 шт.,
  • зубчик чеснока,
  • майонез по вкусу.

Мясо, свеклу, картофель и морковь отварите заранее. Когда овощи остынут, их нужно натереть. Говядину мелко нарежьте и смешайте с раздавленным чесноком.

В сервировочное кольцо начните выкладывать слои, промазывая каждый майонезом. Сначала идет картофель, затем мясо, морковь, тертый сыр, и в самом конце — свекла. По желанию можно украсить верхушку зернами граната, пишет портал WomanHit.

Источник фото: Скриншот "Цветкова Наталья" / YouTube

Общество Кулинария Рецепты
27 декабря 2023 12:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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