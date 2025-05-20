Рентген в петербургском Эрмитаже раскрыл тайну шедевра Тициана: кого закрасил мастер

Реставраторы Эрмитажа раскрыли, кто скрывается под одним из самых интригующих полотен XVI века. Они продолжают работы над великолепным полотном легендарного Тициана – «Святой Себастьян».

Эта новость всколыхнула мир искусства, открывая новые грани творчества великого мастера.

Хирургическая точность: реставрация шедевра Тициана

Холст уже прошел рентген процедуры и далее с хирургической точностью специалисты расчищают его от потемневшего лака. Процесс реставрации требует особой аккуратности и мастерства, чтобы не повредить ценный артефакт.

«Картина состоит из трех кусков, и автор первоначально написал вот эту часть, а потом, в дальнейшем, он приставил еще нижнюю часть», — рассказал художник-реставратор Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа Сергей Киселев в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Эта информация дает представление о технике работы Тициана и о том, как создавалось полотно.

Самоизоляция во время чумы: знакомые условия для Тициана

Картину Тициан писал в условиях, знакомых нашим современникам. 1576 год. В Венеции бушует чума, у Тициана — строгая самоизоляция.

«Тициан, которому на тот момент исполнилось, примерно, мы не знаем, когда он родился, ему было 87 лет, то есть, это — человек, который понимал, что он подошел к рубежу своей жизни», — говорит ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Ирина Артемьева.

Любой выход из дома за холстом для мастера или его семьи мог оказаться фатальным. Поэтому Святого Тициан писал поверх другой картины. Этот факт говорит о том, насколько опасной была ситуация в Венеции во время эпидемии чумы.

Кого нашли под Себастьяном: рентген раскрыл тайну

Рентген показал — под Себастьяном скрывается Иисус. Это открытие перевернуло представления об изначальном замысле художника и придало картине новое значение.

«Он использовал холст, на котором был изображен «Динарий Кесаря», но, не имея картины, которая была уже ранее написана автором и хранится в Лондонской галерее, было бы трудно сделать прорисовку», — продолжает Сергей Киселев.

Сравнение с картиной из Лондонской галереи помогло реставраторам лучше понять технику Тициана.

Мольба о помощи: Святой Себастьян как защитник от чумы

Казненный римский легионер во время чумы — самый очевидный сюжет: своеобразная мольба о помощи.

«Это — такой вативный образ от Тициана и его семьи, обращение к святому Себастьяну, защитнику от чумы. Это — его личное, это — его молитва, если хотите», — объясняет Ирина Артемьева.

Картина, написанная 87-летним художником в XVI веке, опередила время на целых триста лет. Приемы, которые Тициан использовал в Себастьяне, стали образцом для французских импрессионистов.

«Мы видим всю эту воздушную атмосферу, эти клубы дыма, облаков, эти отсветы заката, пламени костра, все это отражается на теле Себастьяна», — продолжает Ирина Артемьева.

Описание техники Тициана позволяет оценить его мастерство и уникальный стиль.

Покупка оптом: Николай I и галерея Тициана

В Россию «Святой Себастьян» прибыл в XIX веке. Тициана Николай первый купил оптом. Невзирая на цену.

«Это — единственная покупка в XIX веке целой галереи, потому что до того, так приобретала картины только его бабушка Екатерина вторая. Он купил галерею, не выбирая из нее картины, за нее было заплачено 500 тысяч франков», — говорит Ирина Артемьева.

Незаконченная история: чума и смерть Тициана

Кстати, вопреки надеждам Святой Себастьян семейство Тицианов от чумы не спас. Черная смерть унесла жизни художника и его сына. Из-за этого картина так и осталась незаконченной. Этот трагический финал делает историю картины еще более проникновенной.