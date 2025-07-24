Секреты старинного дома: неожиданный «гость» с войны был обнаружен во время капремонта в Петербурге

Рабочие не ожидали, что на крыше может быть опасно.

В Петербурге говорят, что история жива буквально на каждом углу.

Недавно рабочие, которые проводили капитальный ремонт одного из старинных домов на Васильевском острове, дали этому утверждению новое подтверждение.

Оказалось, что старина иногда может скрывать не только романтику, но и вполне реальную опасность.

Что случилось

Специалисты обновляли крышу дома на Васильевском острове в рамках работ по капремонту. Здание, построенное в XIX веке, находится рядом с церковью Святой Екатерины, пишет пресс-служба фонда капитального ремонта города.

И вдруг рабочие обнаружили на крыше подозрительный металлический предмет. Оказалось, это самая настоящая артиллерийская мина, которая могла пролежать тут с времен Великой Отечественной войны.

Мина покрыта ржавчиной, но все равно опасна.

Что сделали дальше

Рабочие не растерялись — позвонили в экстренные службы. На место приехали взрывотехники: внимательно осмотрели находку и аккуратно вывезли ее с территории.

Все прошло без ЧП и эвакуаций, но нервы, конечно, были у всех на пределе.

Исторический дом с сюрпризом

Дом, где нашли мину, вместе с церковью Святой Екатерины образует единый архитектурный ансамбль.

В разные годы здесь жили преподаватели Академии художеств, а в числе обитателей был даже архитектор Иван Фомин — тот самый, что строил знаменитые петербургские мосты.

Последний раз такой большой ремонт тут делали в 1960-х годах — видимо, тогда опасный «сюрприз» и не заметили.

Сейчас в доме рабочие обновляют кровлю, меняют старую проводку и трубы. После этой истории, впрочем, ремонт получил новые задачи — теперь приходится быть максимально внимательными.

Как такое вообще возможно?

Скорее всего, мина оказалась на чердаке, когда Петербург (тогда Ленинград) был в блокаде, город подвергался постоянным обстрелам.

Иногда боеприпасы попадали в здания и не разрывались, иногда их специально прятали для обороны — а потом про них просто забывали.

Такие истории случаются не только здесь

Подобные неожиданности — не редкость для Петербурга и окрестностей. Совсем недавно при строительстве дорог в Стрельне рабочие тоже вытащили из земли 152-миллиметровый снаряд.

За последние годы на территории города и Ленобласти найдено и обезврежено тысячи подобных «приветов» с войны.

Главное — не трогать!

Если вдруг вам где-то попалась подозрительная вещь, которая выглядит «не по-мирному» — не дотрагивайтесь и сразу звоните спасателям. Даже спустя 80 лет такие предметы могут быть очень опасными.