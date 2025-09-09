Треть за 10 лет: стереотип о пьющей Северной столице уходит в прошлое

Новости по теме

Перформанс в память о любимых барах: почему петербуржцы протестуют против нового закона о «наливайках»

Перейти

Письмо Петра I с его автографом выставили за 10 миллионов: законна ли такая продажа

Перейти

В Питере больше не пить: «Закон о наливайках» меняет правила игры

Перейти

В Питере больше не пить: новый закон депутатов ударит по барам и «наливайкам» у домов

Перейти

Юрист Алферова назвала преимущества и недостатки нового закона о продаже ипотечных квартир

Перейти