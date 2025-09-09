Треть за 10 лет: стереотип о пьющей Северной столице уходит в прошлое

11 сентября в России отмечают День трезвости. В Петербурге на сегодня около 18 тысяч человек имеют диагноз алкоголизм. Но это почти в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране.
За последние 10 лет количество таких пациентов уменьшилось примерно на треть, пишет КП.
Почему снизилось число больных?
Раньше упор был на лечение острых состояний, теперь же большое внимание уделяется профилактике, просвещению и формированию у молодежи установки на трезвую жизнь.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечает важность пропаганды здорового образа жизни и своевременного обращения за помощью, сообщает Коммерсант.
Летом 2025 года в городе выросли продажи препаратов от алкоголизма — люди стали активнее лечиться.
Борьба с «наливайками» — шаг к здоровью города
В Петербурге ведется борьба с так называемыми «наливайками», пишет ДП. С 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий работу заведений, которые днем работает, как магазин, а ночью, как бар.
Только рестораны с залом не менее 50 кв. м, кухней и отдельным входом могут продолжить ночную торговлю после внесения в специальный реестр.