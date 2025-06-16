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Семейный пляж с камнями, мангалом и мелководьем: где на берегу Финского залива отдохнуть с детьми

Опубликовано: 16 июня 2025 23:58
Морские дубки
Семейный пляж с камнями, мангалом и мелководьем: где на берегу Финского залива отдохнуть с детьми
Городовой ру

Это место идеально для пикников и красивых фотографий.

Пляж «Морские дубки» под Санкт-Петербургом — это уютное и довольно необычное место для отдыха, которое уже несколько лет пользуется популярностью у семей с детьми.

Расположенный в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, он сочетает в себе и комфорт, и активный отдых, что делает его интересным для разных категорий отдыхающих.

Что нравится на «Морских дубках»?

Местные жители Северной столицы делятся подробностями своих поездок на пляж и первое, что их привлекает на «Морских дубках», особенно для семей с детьми — это очень пологий и мелкий вход в воду.

Финский залив здесь неглубокий, и можно долго плескаться, не опасаясь резкого обрыва или сильного течения. Это большой плюс для мам с малышами и тех, кто не любит глубину. На пляже есть спасатели, что, по словам автора отзыва, добавляет доверия этому месту.

Для любителей пикников предусмотрены мангалы — их можно арендовать примерно за 200 рублей в час, а также разрешено ставить палатки в специально отведенных местах. Так что можно устроить настоящий выезд на природу с шашлыками и отдыхом на свежем воздухе.

Вдобавок есть детские площадки, где дети могут весело провести время, пока взрослые отдыхают. Сам пляж довольно ухоженный: есть скамейки, лежаки, дорожки, по которым удобно катить коляску, а также урны и туалеты.

Это не просто дикий берег, а место, где продумано удобство для посетителей. Для тех, кто любит активный отдых, предлагают прокат SUP-бордов, а при желании можно взять уроки у инструктора.

Но есть и минусы

Несмотря на все плюсы, берег у пляжа местами огорожен большими камнями, то есть его придется обходить, но есть хороший спуск.

Вода в заливе довольно мелкая, и чтобы зайти по пояс, иногда приходится пройти несколько сотен метров. Кроме того, по отзывам отдыхающих, дно местами илистое, что не всем нравится.

Еще один минус — летом здесь часто бывают комары, особенно ближе к вечеру, так что лучше захватить с собой репелленты.

Парковка у пляжа ограничена, и в выходные дни найти место для машины бывает проблематично. Это стоит учитывать, планируя поездку.

Кому подойдет этот пляж?

Если вы хотите уединения, спокойствия и природы рядом с городом — «Морские дубки» отличный вариант. Особенно он понравится семьям с детьми, любителям пикников и тем, кто не гонится за пляжным комфортом в классическом понимании.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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