Серые цапли не улетели из Петербурга: вот что их удержало у Невы

В Норвегии эту лососевую рыбу уничтожают и пускают на корм животным: в России обожают запекать ее в духовке

Дай человеку рыбу — и он будет сыт один день. Научи человека готовить дешевую рыбу — и он будет сыт всю жизнь: вот как это делает шеф-повар

Перейти