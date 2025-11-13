Городовой / Город / Серые цапли не улетели из Петербурга: вот что их удержало у Невы
Серые цапли не улетели из Петербурга: вот что их удержало у Невы

Опубликовано: 13 ноября 2025 07:00
В Санкт-Петербурге отмечено нетипично длительное пребывание серых цапель, что связано с сохраняющейся теплой погодой этой осени.

В этом году в Санкт-Петербурге и его пригородах наблюдается необычное природное явление: отдельные виды перелетных птиц, в частности, серые цапли, задержались дольше привычного срока. Причиной подобного поведения стала необычайно мягкая осень, сообщает «Петербургский дневник».

Обычно к этому времени большая часть этих птиц уже уходит на зимовку. Серых цапель заметили на территории озера Сестрорецкий Разлив, расположенного в Курортном районе. Они продолжают оставаться в регионе, несмотря на то, что большинство собратьев давно улетели зимовать.

Специалисты отмечают, что основной миграционный маршрут этих птиц проходит в сторону Западной Европы или Африки. Для жизни птицам необходимы не только запасы корма, но и незамерзающая поверхность воды.

Если бы озера в Петербурге не покрывались льдом, цапли могли бы оставаться здесь и в более холодную пору года, ведь они способны выдерживать значительные морозы.

Однако при замерзании водоемов часть привычной пищи для них становится недоступной.

В рацион этих пернатых входят земноводные, мелкие грызуны, иногда птенцы других видов. Всё же основную часть их питания составляет рыба.

В Сестрорецком Разливе рыбы пока хватает, что также способствует задержке птиц в регионе.

Ранее Ленинградский зоопарк показал игры "кошачьих медведей".

Автор:
Юлия Аликова
Город
