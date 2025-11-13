Серые цапли не улетели из Петербурга: вот что их удержало у Невы

В этом году в Санкт-Петербурге и его пригородах наблюдается необычное природное явление: отдельные виды перелетных птиц, в частности, серые цапли, задержались дольше привычного срока. Причиной подобного поведения стала необычайно мягкая осень, сообщает «Петербургский дневник».
Обычно к этому времени большая часть этих птиц уже уходит на зимовку. Серых цапель заметили на территории озера Сестрорецкий Разлив, расположенного в Курортном районе. Они продолжают оставаться в регионе, несмотря на то, что большинство собратьев давно улетели зимовать.
Специалисты отмечают, что основной миграционный маршрут этих птиц проходит в сторону Западной Европы или Африки. Для жизни птицам необходимы не только запасы корма, но и незамерзающая поверхность воды.
Если бы озера в Петербурге не покрывались льдом, цапли могли бы оставаться здесь и в более холодную пору года, ведь они способны выдерживать значительные морозы.
Однако при замерзании водоемов часть привычной пищи для них становится недоступной.
В рацион этих пернатых входят земноводные, мелкие грызуны, иногда птенцы других видов. Всё же основную часть их питания составляет рыба.
В Сестрорецком Разливе рыбы пока хватает, что также способствует задержке птиц в регионе.
