Северо‑Запад нарасхват: к ноябрьским праздникам спрос на аренду жилья взлетел на 58%

На ноябрьские праздники 2025 года интерес к аренде жилья в Северо-Западном федеральном округе заметно вырос — количество бронирований увеличилось на 58% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает «ДП» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Путешествий».

Наибольшее число посуточных бронирований квартир пришлось на Ленинградскую область — 9%. За ней следуют Калининградская с 2% и Псковская с 1%.

Если сравнивать загородный формат отдыха, то максимальная активность наблюдается в Карелии — 7%, Ленинградской области — 3,5% и Новгородской области — 2%.

Аренда жилья на сутки обойдётся в среднем в 3,6 тысячи рублей за квартиру и 10,4 тысячи рублей за загородный дом.

Обычно квартиры снимают на трое суток для двух гостей, а большие дома за городом чаще всего резервируют на двое суток для четырёх человек.

В число популярных праздников, когда возрастает спрос на жильё, вошли также ноябрьские выходные.

Ранее сообщалось, что Петербург оказался среди трёх самых востребованных направлений в России на ноябрьские праздники.

Это подтверждает возрастающую привлекательность города и всего Северо-Западного региона для туристов разных возрастов.