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Североатлантический циклон испортит погоду в Петербурге - синоптики предупредили о похолодании

Опубликовано: 16 июня 2026 10:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Североатлантический циклон испортит погоду в Петербурге - синоптики предупредили о похолодании
фото Городовой ру
Западная периферия циклона закроет небо облаками и принесет осадки

Петербург в ближайшие часы ждет пасмурная, прохладная и дождливая погода. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, метеоусловия в Северной столице во вторник, 16 июня, будет определять западная периферия североатлантического циклона с центром над юго-востоком Карелии.

Циклон закроет небо над Петербургом облаками, временами возможны прояснения. Не обойдется без осадков в виде кратковременных дождей, а по области местами пройдут грозы, предупредил синоптик.

Температура воздуха по сравнению с понедельником понизится на пару градусов. В городе на Неве столбики термометров покажут до +18-20°, в Ленинградской области — +17-22°. Ощущение прохлады усилит холодный западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В среду, 17 июня, станет еще холоднее — температура воздуха в Петербурге составит всего +16-18°.

Жителям и гостям города рекомендуется одеваться по погоде, брать с собой зонты и быть осторожными на дорогах из-за возможных гроз и порывистого ветра. По предварительным прогнозам, потепление ожидается к концу недели.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская".

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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