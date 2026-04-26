Сейв на 99-й минуте, мат и потеря лидерства: во сколько Анюкову и «Зениту» обошлись эмоции в матче с «Локомотивом»

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) выдался по-настоящему жарким. И дело не в красивых голах, которых зрители так и не увидели, а в запредельных эмоциях.
Главным антигероем концовки стал тренер петербуржцев Александр Анюков.
Что произошло на поле?
Всё случилось в самом конце игры, в добавленное время. Судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Это решение буквально взбесило скамейку сине-бело-голубых.
Александр Анюков, который обычно ведет себя довольно сдержанно, в этот раз не совладал с собой. Он высказал резервному арбитру всё, что думает о судействе, причем сделал это с использованием крепкого матерного словца.
Судья церемониться не стал и сразу показал тренеру красную карточку.
Дорогое «словечко»
На днях Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) вынес вердикт, сообщается на сайте РФС. Наказание получилось суровым:
- Дисквалификация: Анюков пропустит два ближайших матча «Зенита».
- Штраф: Тренеру придется заплатить 200 тысяч рублей в казну РФС.
Для понимания: Анюков — легенда клуба и пятикратный чемпион России в составе «Зенита». Сейчас он входит в тренерский штаб Сергея Семака, и его отсутствие на бровке в ближайших турах — ощутимая потеря для команды.
Драма в концовке
Самое обидное для фанатов «Зенита», что пенальти, из-за которого вспыхнул Анюков, «Локомотив» так и не забил. Вратарь петербуржцев Денис Адамов на 99-й минуте совершил невероятный сейв и спас команду от поражения.
Казалось бы, ничья — не самый плохой исход в таком нервном матче, но радоваться пришлось недолго.
Потеря лидерства
Эта осечка дорого обошлась «Зениту». Пока петербуржцы делили очки с «Локо», их главный конкурент — «Краснодар» — обыграл «Спартак».
В итоге ситуация в таблице перевернулась:
- «Краснодар» снова вырвался на первое место.
- «Зенит» сполз на вторую строчку.
Теперь борьба за золото РПЛ стала еще острее. До конца чемпионата осталось всего несколько туров, и любая ошибка (или потеря контроля над эмоциями) может стоить титула.