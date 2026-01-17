«Шаде и не снилась: петербуржцев возмутила тайная замена звезды на трибьют-шоу»

В Санкт-Петербурге прошёл концерт под названием SADE NO ORDINARY, который вызвал недовольство у нескольких десятков участников мероприятия. Люди посетили шоу 15 января, приобретя билеты заранее и рассчитывая услышать знаменитую солистку Шаде. Однако на сцене выступала Карина Милицина, известная исполнением кавер-версий песен.
Многие зрители не сразу поняли, что увидят не оригинальную певицу, а другое исполнение. После концерта они выразили своё возмущение и стали требовать возврата средств за билеты. Как рассказала Кристина — одна из пришедших, она заплатила 2,4 тысячи рублей и ожидала увидеть выступление известной артистки.
Она заметила, что на уличных афишах отсутствовала информация о том, что концерт проведёт не сама Шаде. По словам Кристины, «это похоже на мошенничество». Всем недовольным зрителям она посоветовала обращаться к организаторам напрямую.
Карина Милицина подчеркнула свою позицию, отметив, что такие случаи для неё в новинку и что основная ответственность лежит на устроителях. Она добавила:
«Мы не видели ни разу такого неадекватного поведения некоторых особ, мешающих остальным зрителям, невежам, невеждам и врагам собственному времени, не умеющим читать элементарные заголовки, описание афиш, которые ожидали концерт настоящей Sade. Не имею комментариев на этот счет».
После окончания концерта обманутые гости обратились на специальную линию по защите прав потребителей, чтобы прояснить дальнейшие действия по возврату средств. Подобные ситуации встречаются нечасто, отмечает сама исполнительница, и рекомендует решать вопросы с теми, кто организовал мероприятие.
