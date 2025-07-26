Шаляпин и технические новшества: какой район города называют Петербургским Кембриджем

Когда-то здесь жили ученые и творческие люди.

Район Лесной в Петербурге — это особая атмосфера, где среди привычных современных домов, словно застыл кусочек начала XX века с его дачами и особняками.

Его еще называют «петербургским Кембриджем» и неспроста: когда-то здесь жили ученые, творческие люди, специалисты — своего рода интеллигентный оазис в городском море.

Давайте прогуляемся по знаменитым особнякам Лесного, которые сохраняют память о прошлом и при этом вдохновляют своим необычным прошлым и архитектурой.

Особняк Котлова

Этот дом, построенный в 1913-1914 годах, похож на настоящий средневековый замок — с толстыми стенами и башенками.

Его часто называют «дачей Шаляпина», ведь ходят легенды, что великий певец здесь бывал, хотя официально это не подтверждено.

После революции особняк превратился в школу, затем — в библиотеку, которая была настоящим островком культуры даже в страшные дни блокады.

Сегодня особняк оживает: его реставрируют с идеей превратить в творческий центр с интерактивным театром, пишет сайт Дача Шаляпина.

Дом на Болотной

Этот деревянный дом — редкость, сохранившаяся живую память о царской эпохе. Он принадлежал Генриху Бертлингу, управляющему фабрикою «Зингер».

Сейчас в доме работает детский музейный центр, который знакомит маленьких жителей района с историей и культурой, раскрывая тайны старого Петербурга.

Особняк Кайгородова

Потрясающий образец модерна начала XX века, этот дом окружен был когда-то большим садом, а сейчас выходит окнами на тихий Серебряный пруд.

Постройка принадлежала профессору Лесного института — орнитологу и основателю русской фенологии Дмитрию Кайгородову.

Дом спроектировал его брат, а дизайн интерьеров создавал сын, что сделало это место настоящей семейной творческой мастерской.

Особняк обновили в 2000-х, теперь здесь располагается департамент лесного хозяйства по Северо-Западу.

Дом Александра Данилевского

Построенный в 1911 году, этот дом поражал передовыми для своего времени технологиями. В нем была система сжигания мусора прямо в печи. После революции здесь устроили детский сад.

Особняк спрятан в зелени тихой улицы, окна выходят на сад у Серебряного пруда — можно легко представить, как выглядел Лесной без типовой советской застройки, которой сейчас много на районе.