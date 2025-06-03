Рекорды атомного ледокола: чем запомнилось 3 июня в истории Петербурга

Открытие Павловского вокзала и другие знаменательные события в истории города.

Санкт-Петербург — город, где каждый день, как страница в летописи. И 3 июня — не исключение. Эта дата отмечена в истории города на Неве сразу несколькими значимыми событиями, оставившими заметный след в культурной, образовательной и технической сферах. От открытия Павловского музыкального вокзала до закладки атомного ледокола «Арктика».

1838: место для отдыха и искусства

3 июня 1838 года в Павловске был открыт музыкальный вокзал — уникальное для того времени сооружение, ставшее местом притяжения для жителей Санкт-Петербурга.

За два года до этого было принято решение о строительстве этого необычного места — «вокзала с гостиницей для пристанища и удовольствия публики».

Это был не просто вокзал в современном понимании — конечная станция Царскосельской железной дороги, но и центр культурной жизни. Сюда приезжали, чтобы отдохнуть на природе, посетить балы, маскарады и, конечно же, концерты.

Идея принадлежала инженеру-строителю Францу фон Герстнеру, а воплотил ее в жизнь архитектор Андрей Штакеншнейдер. Изначально музыкальный зал использовался для легкой развлекательной музыки, но вскоре превратился в центр высокой культуры.

Здесь выступали выдающиеся деятели искусства, такие как Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Джордж Баланчин, Иоганн Штраус и многие другие. На концертах можно было встретить знаменитых писателей и художников — Михаила Лермонтова, Карла Брюллова, Федора Достоевского, Оноре де Бальзака, Александра Дюма.

«Воксал», как тогда называли это место, в переводе с английского означал «большой зал, дом, куда собираются люди для разного рода публичного препровождения времени».

1930: рождение ФИНЭКа

В 1930 году, 3 июня, произошло еще одно важное для города событие — был основан Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ), ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ).

Его история восходит к концу XIX века, когда был основан Политехнический институт. Однако в 30-е годы правительство приняло решение о реорганизации системы подготовки экономических кадров. Политехнический институт был расформирован, и на его базе было создано несколько высших учебных заведений, в том числе и ФИНЭК.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», это событие положило начало подготовке квалифицированных специалистов для финансовой и экономической сфер, что сыграло важную роль в развитии страны.

1943: медали «За оборону Ленинграда»

3 июня 1943 года началась выдача медалей «За оборону Ленинграда». К этому времени город уже стал символом мужества и героизма для всей страны. В первых списках награжденных значилось сто тысяч человек. Медаль №1 получил Андрей Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).

В числе первых награжденных были также командующий Ленинградским фронтом генерал Л.А. Говоров, композитор Дмитрий Шостакович, автор «Ленинградской симфонии», и директор Эрмитажа академик Иосиф Орбели.

Всего медалью «За оборону Ленинграда» были награждены 1 миллион 470 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей и подростков, которые внесли свой вклад в оборону города.

Эта награда стала символом стойкости и самоотверженности жителей блокадного Ленинграда.

1971: атомный ледокол «Арктика»

В 1971 году, 3 июня, на Балтийском заводе был заложен атомный ледокол «Арктика». Это было уникальное судно, которое должно было проложить путь к освоению Арктики.

Спустя полтора года ледокол был спущен на воду. 25 апреля 1975 года «Арктика» была принята в эксплуатацию. 17 августа 1977 года «Арктика» стала первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном плавании. За свою историю ледокол «Арктика» совершил множество важных рейсов.

«Арктике» принадлежит еще одно мировое достижение: с 4 мая 1999 года по 4 мая 2000 года ледокол находился в плавании ровно год без захода в какой‑либо порт, показав надежность и передовые технологии, воплощенные в этом судне.

Таким образом, 3 июня в истории Санкт-Петербурга — это день, отмеченный важными событиями в разных сферах жизни. От культуры и образования до обороны и освоения Арктики — каждый из этих эпизодов оставил свой след в истории города и всей страны.