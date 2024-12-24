Городовой / Общество / Шаверма под контролем: как в Петербурге будут бороться за безопасность фастфуда
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Шаверма под контролем: как в Петербурге будут бороться за безопасность фастфуда

24 декабря 2024 13:14
Шаверма под контролем: как в Петербурге будут бороться за безопасность фастфуда
Шаверма под контролем: как в Петербурге будут бороться за безопасность фастфуда
Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Опасений за качество блюда станет меньше.

Совсем скоро любимый многими фастфудом станет намного безопаснее. Руководитель Роскачества Максим Протасов объявил о том, что ГОСТ на шаверму будет окончательно утвержден и вступит в силу уже в 2025 году. Первая редакция стандарта уже подготовлена и вскоре будет опубликована для общественного обсуждения.

Протасов подчеркнул важность контроля качества этого популярного блюда, ведь в ходе исследований, проведенных в апреле 2024 года, специалисты обнаружили в шаверме опасные бактерии, а в 27 из 29 образцов выявили нарушения санитарных норм. Поэтому эта категория продуктов требует особого внимания.

Кроме того, представитель Роскачества поделился, что ведомство сейчас работает над разработкой стандартов пищевой безопасности для предприятий общественного питания и стандартами для натуральной косметики. Протасов уточнил, что проверка экологической чистоты продукции потребует проведения серьезных лабораторных испытаний, что станет одной из задач организации в будущем.

Новости по теме
Шаверма против бургера и фри? В Петербург может вернуться популярная сеть фастфуда Шаверма против бургера и фри? В Петербург может вернуться популярная сеть фастфуда 6 января 2025 19:46
В Петербурге готовы платить за верность: кому и сколько будут перечислять за брак В Петербурге готовы платить за верность: кому и сколько будут перечислять за брак 9 января 2025 22:02
Не как с COVID-19: как будут работать школы Петербурга из-за вспышки метапневмовируса Не как с COVID-19: как будут работать школы Петербурга из-за вспышки метапневмовируса 9 января 2025 12:14
За шаверму с водителей сдерут 1 500 рублей: в Петербурге стартуют новые драконовские штрафы За шаверму с водителей сдерут 1 500 рублей: в Петербурге стартуют новые драконовские штрафы 6 января 2025 19:15
Безопасное катание с горки в Петербурге: советы для родителей и детей Безопасное катание с горки в Петербурге: советы для родителей и детей 6 января 2025 12:31
Автор:
Юлия Степанова
Общество Еда
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».