Шаверма под контролем: как в Петербурге будут бороться за безопасность фастфуда

Совсем скоро любимый многими фастфудом станет намного безопаснее. Руководитель Роскачества Максим Протасов объявил о том, что ГОСТ на шаверму будет окончательно утвержден и вступит в силу уже в 2025 году. Первая редакция стандарта уже подготовлена и вскоре будет опубликована для общественного обсуждения.

Протасов подчеркнул важность контроля качества этого популярного блюда, ведь в ходе исследований, проведенных в апреле 2024 года, специалисты обнаружили в шаверме опасные бактерии, а в 27 из 29 образцов выявили нарушения санитарных норм. Поэтому эта категория продуктов требует особого внимания.

Кроме того, представитель Роскачества поделился, что ведомство сейчас работает над разработкой стандартов пищевой безопасности для предприятий общественного питания и стандартами для натуральной косметики. Протасов уточнил, что проверка экологической чистоты продукции потребует проведения серьезных лабораторных испытаний, что станет одной из задач организации в будущем.