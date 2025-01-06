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«Макдоналдс» готовится вернуться в Петербург

6 января 2025 19:46
Мужчина с картошкой фри и шавермой в руках
«Макдоналдс» готовится вернуться в Петербург
Фото Городовой ру

В городе вовсю обсуждают возвращение культового бренда.

Петербург всегда был городом, где культура «быстрого питания» обрела особое значение, а «Макдоналдс» стал частью городской жизни. Однако после ухода сети из России и её трансформации во «Вкусно и точка» для многих поклонников культовой марки осталось ощущение пустоты.

Возвращение брендов: «Макдоналдс» готовится к реваншу?

В последние месяцы активно обсуждаются возможные изменения в международной политической обстановке, которые могут повлиять на возвращение крупных иностранных брендов в Россию. Среди компаний, готовящихся к потенциальному возвращению, оказался и «Макдоналдс».

По информации из открытых источников, сеть подала свыше 50 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Среди них — названия блюд, напитков, услуг доставки и даже загадочный «Университет Гамбургерологии». Хотя официальных заявлений о планах компании пока нет, такая активность говорит о явных намерениях бренда застраховаться на случай улучшения обстановки.

Почему Петербург станет первым в очереди

Не секрет, что«Макдоналдс» в Петербурге пользовался особой популярностью. Открытие первого ресторана в городе стало событием, которое запомнилось на долгие годы. Петербуржцы буквально выстраивались в километровые очереди за фирменными бургерами и картошкой. Даже с уходом сети, ее культовый статус остался неоспоримым.

Если «Макдоналдс» действительно решит вернуться в Россию, Петербург станет одним из первых городов, где двери ресторанов откроются вновь. Это объясняется не только любовью местных жителей к бренду, но и значимостью города как одного из ключевых туристических центров, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЕда
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