Когда Россия училась музыке и строила дороги: что произошло 20 сентября в истории Петербурга

День, связанный с победами, реформами и рождением талантов.

20 сентября — дата, отмеченная в календаре Петербурга множеством значимых событий, каждое из которых внесло свой вклад в историю города и всей России.

1714: Морской триумф и демонстрация силы

В 1714 году Петр I, стремясь продемонстрировать мощь российского флота после победы при Гангуте, устроил на Неве грандиозную демонстрацию.

Прам «Элефант» и другие захваченные шведские корабли, с гордо поднятыми Андреевскими флагами, прошли по Неве. Император лично находился на одной из сопровождавших галер, а пленные шведы прошли парадом по Троицкой площади.

Это событие стало ярким символом новой морской державы.

1802: Реформа государственного управления

20 сентября 1802 года Александр I издал Указ, который положил начало масштабной реформе управления страной.

Вместо устаревших коллегий были учреждены министерства: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения.

Каждое ведомство получило четкие задачи, определенные в «Наказах». Министерству внутренних дел, как самому многопрофильному, было отведено особое место.

Эта реформа стала важным шагом в модернизации государственного аппарата.

1855: “Железная прямая” Николаевской железной дороги

В 1855 году, после кончины императора Николая I, железная дорога Санкт-Петербург – Москва получила его имя.

Начатое в 1842 году строительство магистрали, по легенде, отличалось удивительной прямотой: говорят, император сам прочертил маршрут по карте, и случайный изгиб появился лишь там, где его палец случайно задел карту.

В 1923 году дорога была переименована в Октябрьскую, но ее историческое значение неоспоримо.

1862: Открытие первой консерватории России

20 сентября 1862 года, благодаря усилиям великой княгини Елены Павловны и гениального Антона Рубинштейна, распахнула свои двери Санкт-Петербургская государственная консерватория.

Как пишет канал "Санкт-Петербург", это было первое высшее музыкальное учебное заведение в России.

Уже в 1865 году первым выпускником по классу композиции стал будущий великий Петр Ильич Чайковский.

1898: Рождение школы для талантов

В 1898 году была основана Общеобразовательная школа князя Вячеслава Тенишева, выросшая из домашней школы В.В. Струве.

Уже в 1900 году она получила статус коммерческого училища, а ее здание на Моховой улице, построенное в стиле раннего модерна, стало образцом высокого стандарта.

Уникальность школы заключалась в отсутствии формы, оценок и наказаний, а также в индивидуальном подходе к ученикам.

Принимали мальчиков из разных сословий, национальностей и вероисповеданий. Среди самых известных выпускников — Осип Мандельштам и Владимир Набоков, чьи имена навсегда вписаны в историю русской литературы.