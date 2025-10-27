Шопинг-маршрут по Невскому: 5 ТЦ Петербурга, в которых реально купить даже ушедшие бренды

Для тех, кто приехал и хочет потратить кровно заработанные.

Прогулка по Невскому проспекту — это идеальное сочетание осмотра достопримечательностей и шопинга. На главной магистрали Санкт-Петербурга расположены магазины и универмаги, которые предлагают всё: от брендовой одежды до уникальных сувениров. Предлагаем вам маршрут из пяти культовых мест для шопинга.

1. ТК «Невский Центр»

Адрес: Невский пр., 114-116

Часы работы: 10:00–23:00

Этот современный торговый комплекс расположен на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. В «Невском Центре» более 100 магазинов с одеждой, аксессуарами, косметикой и электроникой. Здесь же находится гастроном и фуд-корт с панорамными видами. Отличное место для тех, кто хочет начать шопинг с комфорта.

2. Stockmann

Адрес: Невский пр., 114-116

Часы работы: 10:00–23:00

В этом финском универмаге, расположенном в одном здании с «Невским Центром», представлено множество международных брендов. На пяти этажах можно найти одежду, товары для дома, косметику и продукты. Ресторан «Москва» на верхнем этаже с видом на город — отличное место для перерыва.

3. ТРЦ «Невский Плаза»

Адрес: Невский пр., 55

Часы работы: 10:00–21:00

Через несколько минут прогулки вы попадёте в «Невскую Плазу». Здесь представлены магазины одежды, ювелирные бутики и товары для детей. Для развлечений есть кинотеатр и детский центр. Отличный выбор для семейного шопинга.

4. Магазин Купцов Елисеевых

Адрес: Невский пр., 56

Часы работы: 10:00–23:00

Этот знаменитый гастроном на углу Невского и Малой Садовой улицы — настоящий шедевр архитектуры. Внутри вы найдёте изысканные деликатесы, сладости и сувениры. Даже если вы не планируете покупать, стоит зайти, чтобы насладиться исторической атмосферой.

5. ТЦ «Большой Гостиный Двор»

Адрес: Невский пр., 35

Часы работы: 10:00–22:00

Завершите шопинг в старейшем универмаге Петербурга. Огромный выбор одежды, обуви, ювелирных изделий и подарков порадует самых взыскательных покупателей. Прогулка по этому историческому зданию оставит впечатления, которые будут не менее ценными, чем приобретённые товары.

Завершение маршрута

Шопинг по Невскому проспекту — это уникальный опыт, сочетающий роскошь, историю и современные тенденции. После прогулки по этим магазинам вы не только сделаете отличные покупки, но и почувствуете атмосферу Северной столицы.