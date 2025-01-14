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Почему Петербург боролся с курением на улицах: история строгих правил XIX века

14 января 2025 11:32
Мужчина
Почему Петербург боролся с курением на улицах: история строгих правил XIX века
Городовой ру/ globallookpress/ Усманов Замир

О вреде для здоровья тогда еще не догадывались.

Сегодня курильщики свободно наслаждаются своим ритуалом на улицах Петербурга (конечно, соблюдая современные зоны для курения), но в начале XIX века все было иначе. Тогда город строго следил за порядком, и курение в общественных местах могло обернуться штрафом и неприятностями.

Почему запретили курить?

На первых порах курение считалось не только модной, но и крайне опасной привычкой. В Петербурге, где большинство строений, заборов и тротуаров были сделаны из дерева, одна непотушенная искра могла обернуться разрушительным пожаром. Чтобы обезопасить город, власти ввели строгий запрет: нельзя было курить ни пешеходам, ни пассажирам на извозчиках.

Штраф за папиросу на Невском

Пример того, как серьезно относились к соблюдению правил, сохранился в воспоминаниях одного из современников. Впервые оказавшись в Петербурге, он закурил на Невском проспекте, не подозревая о запрете. Но радость от прогулки с папиросой быстро омрачилась окриком городового:
— Стой, изверг!
Слово за слово, и нарушителя отправили в участок. Там ему пришлось не только оплатить штраф, но и подписать обязательство больше не курить на улице.

Когда Петербург разрешили курить?

Спустя несколько десятилетий, когда деревянные постройки стали постепенно заменяться каменными, а борьба с пожарами вышла на новый уровень, запрет сняли. Летом 1865 года газета «Северная почта» обрадовала горожан новостью: курение на улицах Петербурга официально разрешено. Впрочем, привычка штрафовать за непослушание, кажется, осталась в крови городовых, только их название поменялось, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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