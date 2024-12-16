Штраф за дождик: почему петербуржцев отговаривают украшать парадную к Новому году

В парадных Петербурга уже начали появляться инсталляции, посвященные Новому году. Однако оказалось, что самостоятельное украшение подъезда без согласования с управляющей компанией и соседями может повлечь серьезные последствия.

По словам адвоката Евгении Квартальновой, нарушитель обязан будет демонтировать украшения. Ему также грозит административная ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений. Для физических лиц размер штрафа составляет от 400 до 5000 рублей. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Квартальнова добавляет, что если из-за украшений была повреждена чужая квартира, то владелец имеет право потребовать возмещения ущерба через суд. В таком случае нарушителя ждут дополнительные расходы на компенсацию морального вреда и ремонт.

Самым серьезным последствием может стать возбуждение уголовного дела. Это возможно, если из-за самовольно установленной гирлянды возникнет пожар, который приведет к гибели людей. Виновник может быть обвинен по статьям 109 и 219 УК РФ: причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности. Максимальное наказание по этим статьям достигает четырех лет лишения свободы.

Для избежания проблем юрист рекомендовала заранее обсудить планы по украшению подъезда с управляющей компанией и соседями. Сделать это можно прямо через домовой чат.