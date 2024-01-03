Штрудель получится до безумия сочным с этой начинкой: кондитер дала дельный совет

Яблочный штрудель легко попадет в список любимых десертов, если не будет сухим. Перед сочной начинкой и хрустящей корочкой устоять невозможно. И нет ничего сложного в том, чтобы создать шедевр своими руками.

Кондитер Виктория Бредис раскрыла все секреты в беседе с порталом «Городовой». Вот что вам понадобится:

яблоки — 6 шт.,

сахар — ½ чашки,

корица — 1 ч. л.,

изюм — ½ чашки,

грецкие орехи — ½ чашки,

лимонный сок — 2 ст. л.

Нарежьте яблоки на тонкие дольки и положите в большую миску. Используйте максимально сочные сорта. Добавьте к ним остальные ингредиенты и перемешайте. Оставьте начинку на 15–20 минут, чтобы фрукты пустили сок. Тесто в данном случае можно брать даже покупное, главное, чтобы было тонким.

«Перед запеканием обильно смажьте штрудель размягченным маслом или яйцом. Это даст ему красивый золотистый цвет. Штрудель должен быть хрустящим сверху, но внутри оставаться сочным. Подавайте десерт теплым. Он наиболее вкусен в таком виде, особенно с ванильным мороженым или сливками», — поделилась эксперт.

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