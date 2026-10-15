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Шуба больше не в почете: «кручу» розочки с селёдкой и свёклой - подача и вкус 10 из 10

Опубликовано: 15 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Шуба больше не в почете: «кручу» розочки с селёдкой и свёклой - подача и вкус 10 из 10
Шуба больше не в почете: «кручу» розочки с селёдкой и свёклой - подача и вкус 10 из 10
Городовой ру
Привычная селёдка под шубой знакома каждому с детства, однако со временем она теряет эффект новизны.

Хочется удивить гостей, но тратить часы на слоёный салат не всегда удобно. Решение найдётся в подаче: те же продукты, только в виде аккуратных розочек. Освойте простой приём, который превратит знакомый вкус в ресторанную закуску.

Подготовьте основу и начинку

Возьмите крупную сочную свёклу, двести граммов филе сельди, две картофелины, одну морковь и два яйца. Отварите овощи и яйца до готовности, остудите, очистите. Свёклу нарежьте тонкими ломтиками — удобнее всего овощечисткой. Картофель, морковь и яйца натрите на мелкой тёрке, соедините с тремя ложками майонеза и солью. Сельдь нарежьте узкими полосками.

Сформируйте розочки

Выложите на каждый свёкольный ломтик немного овощной смеси и полоску сельди. Сверните рулетиком, придавая форму бутона. Не жалейте начинку: она должна быть заметна. Для фиксации выбирайте сочную свёклу и делайте ломтики максимально тонкими. Готовые розочки украсьте зеленью и подайте к столу.

Подайте с выгодой

Впервые такие бутоны стоит приготовить к празднику, когда хочется поразить близких. Гости непременно оценят подачу, попросят рецепт и сфотографируют блюдо. Держите закуску в холоде до самой подачи, чтобы форма сохранилась. Попробуйте этот способ — и классическая шуба в слоях больше не понадобится.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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