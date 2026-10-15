Шуба больше не в почете: «кручу» розочки с селёдкой и свёклой - подача и вкус 10 из 10

Хочется удивить гостей, но тратить часы на слоёный салат не всегда удобно. Решение найдётся в подаче: те же продукты, только в виде аккуратных розочек. Освойте простой приём, который превратит знакомый вкус в ресторанную закуску.
Подготовьте основу и начинку
Возьмите крупную сочную свёклу, двести граммов филе сельди, две картофелины, одну морковь и два яйца. Отварите овощи и яйца до готовности, остудите, очистите. Свёклу нарежьте тонкими ломтиками — удобнее всего овощечисткой. Картофель, морковь и яйца натрите на мелкой тёрке, соедините с тремя ложками майонеза и солью. Сельдь нарежьте узкими полосками.
Сформируйте розочки
Выложите на каждый свёкольный ломтик немного овощной смеси и полоску сельди. Сверните рулетиком, придавая форму бутона. Не жалейте начинку: она должна быть заметна. Для фиксации выбирайте сочную свёклу и делайте ломтики максимально тонкими. Готовые розочки украсьте зеленью и подайте к столу.
Подайте с выгодой
Впервые такие бутоны стоит приготовить к празднику, когда хочется поразить близких. Гости непременно оценят подачу, попросят рецепт и сфотографируют блюдо. Держите закуску в холоде до самой подачи, чтобы форма сохранилась. Попробуйте этот способ — и классическая шуба в слоях больше не понадобится.
Фото: Сгенерировано ИИ