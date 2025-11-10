«Шушары»﻿ — ошибка проектирования: история станции метро, которую ждали не те жители Петербурга

Почему петербуржцы остались ждать, пока метро искало своих пассажиров?

Название станции метро «Шушары» в Санкт-Петербурге вызывает у горожан скорее недоумение, чем радость. Оказавшись фактически оторванной от одноименного жилого массива, станция стала предметом споров и недовольства.

Жители района, рассчитывавшие на удобный транспортный узел, чувствуют себя обманутыми, ведь их ожидания не оправдались.

Петербургский метрополитен: когда название не совпадает с реальностью

Суть проблемы заключается в том, что название станции «Шушары» связывает ее с жилым районом, в то время как реальное расположение и первоначальные цели строительства были иными.

Член Топонимической комиссии Андрей Рыжков поясняет:

«Еще в 2009-м Смольный определил, что данная станция Фрунзенского радиуса будет наречена „Шушарами“: дело в том, что вестибюль находится на территории одноименного МО и промзоны „Шушары“».

Таким образом, название ориентировалось не на жителей, а на промышленные мощности.

«Кинули!»: Как станция «Шушары» разочаровала тысячи петербуржцев

Исторически, планы строительства станции «Шушары» еще с 1980-х годов были связаны с развитием новых городских территорий и улучшением транспортной доступности для предприятий.

Исследователь метрополитена Дмитрий Графов отмечает, что «строить „Шушары“ намеревались на перспективу, изначально для улучшения транспортной доступности предприятий».

«В общем, разгрузкой жилых массивов никто не задавался, а вот развитием новых городских территорий — да», — добавляет он.

Это стало причиной того, что станция виделась как «ТПУ и способ связи с промышленным районом».

От промзоны до тупика: история одной петербургской станции метро

Жители района «Шушары» выражают свое негодование:

«Этой станции рады только колпинцы. И в оправдание постройки ненужной станции пишут всякую ерунду».

«Люди покупали жилье на перспективу, что будет метро. Как всегда кинули», — пишут они, подчеркивая ощущение обмана.

Ожидаемый ежедневный пассажиропоток в 60 000 человек оказался фантастикой — на деле станцией пользуются всего 4 100 человек. Для сравнения, конечная станция «Комендантский проспект» обслуживает 52 000 пассажиров.

Почему метро «Шушары» оказалось «не тем»?

Добираться до станции жителям поселка «Шушары» крайне неудобно. Путь от Пушкинской улицы до станции пешком может занять около двух часов, так как она «отрезана от поселка кольцевой автодорогой».

Куда проще доехать на машине, но и здесь возникает проблема: рядом с ней практически невозможно оставить машину из-за маленького количества парковочных мест.

Привязка станции к электродепо «Южное» была продиктована экономией на строительстве, ведь выбор другого места стоил бы дороже.

Колпинцы радуются, жители «Шушар» — в недоумении: парадоксы новой станции

Несмотря на разочарование местных жителей, станция «Шушары» все же нашла своих пассажиров. «Шушары» пользуются популярностью, но у жителей города Колпино.

Оттуда до станции ходит «полный пассажиров автобус». У станции есть шанс привлечь внимание жителей «Шушар» в случае появления новостроек рядом, но, согласно генплану, строительство жилья в этой зоне запрещено.

Ошибка проектирования или преднамеренное решение? Разбираемся в судьбе «Шушар»

История станции метро «Шушары» — яркий пример того, как благие намерения могут привести к непредсказуемым результатам.

Задуманная как часть промышленного развития и перспективного транспортного узла, она оказалась в ситуации, когда ее основные целевые пассажиры остались в стороне.

Этот случай поднимает вопросы о качестве проектирования и необходимости более глубокого анализа потребностей жителей при реализации подобных градостроительных проектов.