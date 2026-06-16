Синоптик Колесов раскрыл сюрприз погоды: Петербург ждет "осень" в июне

Волна холода накроет Петербург перед возвращением летнего тепла

Пока большинство россиян наслаждаются летним теплом, Петербург готовится к настоящему погодному испытанию. В среду, 17 июня, Северную столицу накроет волна арктического холода, которая принесет с собой не только резкое похолодание, но и мощные ливни с шквалистым ветром.

Синоптики предупреждают: в городе установится погода, больше похожая на сентябрь, чем на разгар календарного лета.

МЧС Петербурга уже опубликовало экстренное предупреждение для жителей и гостей города. Спасатели, опираясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», прогнозируют ухудшение погодных условий уже в ближайшие часы.

Ожидаются сильные дожди, местами переходящие в ливни, а также усиление западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. В таких условиях лучше лишний раз не выходить из дома без необходимости и быть особенно осторожными на дорогах.

Виновником внезапного летнего ненастья стал очередной атмосферный циклон. В городе установится настоящая «осенняя погода»: температура воздуха днем составит всего +13…+15 градусов, а на фоне сильного ветра ощущения будут еще более промозглыми.

Напомним, что подобные аномалии не являются чем-то уникальным для города на Неве. Например, 17 июня 2009 года уже был зафиксирован похожий рекорд — тогда столбики термометров опустились до +12,5 градусов, а суточная норма осадков превысила 26 миллиметров. Это не рекорд, но вполне типичный сюрприз для петербургского климата.

Лето возвращается

Хорошая новость в том, что этот холодный циклон — гость временный. Уже в пятницу, 19 июня, дожди должны прекратиться, воздух прогреется до +20 градусов, а к выходным в Петербург наконец-то вернется по-настоящему летняя погода — синоптики обещают до +25 градусов.

Ранее «Городовой» рассказывал, Москва и Петербург не вошли в число дорогих туристических направлений.