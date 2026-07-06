Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 6 июля 2026 года

Конец рабочей недели в Санкт-Петербурге обещает быть по-настоящему летним, но вот его начало, увы, подкачает.
6 июля 2026 года, жителям и гостям Северной столицы стоит готовиться к классической петербургской погоде с ее знаменитой переменчивостью. Официальные синоптики и спасатели уже выпустили предупреждение.
Официальный прогноз: ливни и грозы
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник небо затянут облака, хотя временами возможны прояснения.
Без зонта выходить точно не стоит. Ожидаются кратковременные дожди, местами перерастающие в ливни с грозами.
Ветер западный и юго-западный, 6–11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
Температура и давление
Днем столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ночью было свежо – около +13…+15.
Атмосферное давление сохранится существенно ниже климатической нормы из-за циклона, кружащего над регионом.
Советы от МЧС
В связи с непогодой спасатели рекомендуют проявлять бдительность. Чтобы понедельник не запомнился мокрой одеждой, лучше прислушаться к простым правилам:
- Берите зонт или непромокаемую куртку – ливень может начаться внезапно.
- Будьте внимательны за рулем: мокрый асфальт и плохая видимость требуют осторожности.
- Не паркуйтесь под старыми деревьями и рекламными щитами.
По прогнозам, прохладная и дождливая погода задержится до четверга. Циклон не торопится уходить. А вот к выходным ожидается небольшое потепление. Так что главное – пережить начало недели с умом и без происшествий.
Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге благоустроят популярные пляжи.