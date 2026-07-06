Городовой / Новости Петербурга / Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 6 июля 2026 года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 6 июля 2026 года

Опубликовано: 6 июля 2026 07:04
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Петербурге 6 июля 2026 года
фото Городовой ру
Похолодание и дожди сохранятся в Северной столице до середины недели

Конец рабочей недели в Санкт-Петербурге обещает быть по-настоящему летним, но вот его начало, увы, подкачает.

6 июля 2026 года, жителям и гостям Северной столицы стоит готовиться к классической петербургской погоде с ее знаменитой переменчивостью. Официальные синоптики и спасатели уже выпустили предупреждение.

Официальный прогноз: ливни и грозы

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник небо затянут облака, хотя временами возможны прояснения.

Без зонта выходить точно не стоит. Ожидаются кратковременные дожди, местами перерастающие в ливни с грозами.

Ветер западный и юго-западный, 6–11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура и давление

Днем столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ночью было свежо – около +13…+15.

Атмосферное давление сохранится существенно ниже климатической нормы из-за циклона, кружащего над регионом.

Советы от МЧС

В связи с непогодой спасатели рекомендуют проявлять бдительность. Чтобы понедельник не запомнился мокрой одеждой, лучше прислушаться к простым правилам:

  • Берите зонт или непромокаемую куртку – ливень может начаться внезапно.
  • Будьте внимательны за рулем: мокрый асфальт и плохая видимость требуют осторожности.
  • Не паркуйтесь под старыми деревьями и рекламными щитами.

По прогнозам, прохладная и дождливая погода задержится до четверга. Циклон не торопится уходить. А вот к выходным ожидается небольшое потепление. Так что главное – пережить начало недели с умом и без происшествий.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге благоустроят популярные пляжи.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью