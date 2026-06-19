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Синоптики раскрыли прогноз на июль: Москву накроет зной, а часть регионов окажется в холодной зоне

Опубликовано: 19 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики раскрыли прогноз на июль: Москву накроет зной, а часть регионов окажется в холодной зоне
Синоптики раскрыли прогноз на июль: Москву накроет зной, а часть регионов окажется в холодной зоне
Legion-Media
Лето включит максимальную мощность.

Лето готовит россиянам погодные контрасты. Пока одни регионы будут изнывать от жары значительно выше климатической нормы, другие столкнутся с прохладной погодой.

Где ожидается аномальное тепло

По прогнозам синоптиков, в июле температура воздуха превысит норму сразу в нескольких регионах страны.

Особенно заметное потепление ожидается в Мурманской области, на востоке Карелии, на севере Архангельской области и в Дагестане, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Теплее обычного будет также в восточной части Якутии, на севере Хабаровского края, в большинстве районов Магаданской области и на Камчатке. Здесь лето может преподнести немало жарких дней с температурами выше привычных значений.

Какие регионы останутся без жары

Не всем достанется настоящее летнее тепло. Прохладнее климатической нормы погода прогнозируется на востоке Ненецкого автономного округа, в Республике Коми, на юго-востоке Архангельской области и востоке Вологодчины.

Свежая погода ожидается также в Кировской области, Пермском крае, Свердловской области, а также в северных районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Москву ждёт жаркое начало июля

Столичный регион окажется в зоне жары. Средняя температура месяца может превысить климатическую норму примерно на 2,5 градуса.

Особенно жаркой станет первая декада июля. С 1 по 10 число воздух днём будет прогреваться до +30…+32 градусов, а ночами температура не опустится ниже +20…+22 градусов. Такая погода больше характерна для южных курортов, чем для средней полосы России.

В начале второй декады месяца жара временно отступит. Дневные температуры снизятся до +20…+25 градусов, ночью ожидается +12…+14 градусов.

Одновременно возрастёт вероятность сильных дождей, гроз и шквалистого ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, будут ли магнитные бури этим летом.

Автор:
Александр Асташкин
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