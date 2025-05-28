Бургеры не прижились, супермаркет не выжил: почему у «Мираторга» не получается покорить Петербург

Не успел петербургский гурман распробовать премиальную продукцию «Мираторга», как компания объявила о закрытии супермаркета на набережной реки Мойки, в знаменитом «Доме у Красного моста».

Проработав меньше года, магазин присоединился к череде ритейлеров, не сумевших удержаться в этой, казалось бы, престижной локации.

Что стало причиной фиаско? И каковы перспективы «Мираторга» в Северной столице?

Обещали расширение — получили закрытие: что пошло не так?

Об открытии магазина компания помпезно сообщила в сентябре 2024 года, заверяя в пресс-релизе о планах «дальнейшего расширения сети «Мираторг» в Северной столице во второй половине 2025 года. Однако, уже в мае 2025 года, покупатели с удивлением обнаружили объявление о закрытии магазина и финальной распродаже со скидкой 40%.

В итоге, у агропромышленного холдинга в городе снова осталась всего одна торговая точка — супермаркет в Басковом переулке, при котором также работает алкобутик. Что же заставило «Мираторг» свернуть свои планы?

«Мертвая» локация: проклятие «Дома у Красного моста»

По мнению экспертов, ключевым фактором неудачи мог стать именно выбор места. Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин считает, что люди, занимавшиеся подбором локаций, не понимают специфику петербургского рынка.

«Они не знают историю того или иного объекта, что очень важно. Ведь в «Доме у Красного моста» раньше была Prisma, был Land, еще кто–то. И я всегда говорил, что эта локация «мертвая». Вот, в третий раз это подтвердилось», — объясняет Михаил Лачугин в беседе с «Деловой Петербург».

Действительно, «Дом у Красного моста», несмотря на свою архитектурную привлекательность и расположение в центре города, почему-то не пользуется популярностью у ритейлеров. Возможно, причина кроется в сложной логистике, отсутствии парковки или специфическом контингенте, предпочитающем другие магазины.

Имидж или прибыль: что важнее для «Мираторга»?

Михаил Лачугин считает, что гораздо более эффективной стратегией для «Мираторга» было бы открытие магазинов в местах с большой проходимостью, в том числе, в спальных районах.

«Магазины, располагающиеся в премиальных локациях, имеют определенный смысл с точки зрения имиджа и презентации компании, но вряд ли способны генерировать прибыль», — отмечает эксперт.

Действительно, «Мираторг», похоже, делает ставку на имидж и узнаваемость бренда, нежели на получение быстрой прибыли. Об этом свидетельствует и неудачный опыт с развитием сети бургерных «Стейк&Бургер» в Петербурге — единственная точка возле Московского вокзала закрылась, проработав неполный год.

Будет ли «Мираторг» учитывать свои ошибки в будущем и пересмотрит ли свою стратегию развития в Петербурге? Время покажет. Пока же, петербургские гурманы могут довольствоваться продукцией «Мираторга», представленной в единственном супермаркете в Басковом переулке.