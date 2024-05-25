Сколько стоят популярные бьюти-процедуры в разных странах мира

Вот где дешевле всего.

Во всех уголках света женщины стремятся быть красивыми. Однако цены на популярные процедуры весьма варьируются. Например, то, что в Таиланде стоит копейки, в США может достигать заоблачных сумм. Вот три популярные услуги и сравнение их цен в пяти разных странах.

Лазерная эпиляция

Сейчас немало женщин делают выбор в пользу лазера, поскольку он позволяет надолго забыть о нежелательных волосках. В России средняя цена сеанса составляет от 2500 за зону подмышек до 10000 за обработку ног полностью.

А вот в Италии цены кусаются. Область бикини и зона подмышек обойдутся аж в 15000 рублей. А вот за ноги придется отдать чуть больше 26000. Поэтому процедура в Европе не так уж и востребована.

Еще печальнее обстоит ситуация в США. За гладкие ножки американкам придется отдать около 35000. Две оставшиеся зоны обойдутся дешевле — в 15000 рублей каждая.

А вот в Бразилии цены уже более демократичные. Для бразильянок процедура лазерного удаления волос считается вполне обычной. За зону подмышечных впадин берут около 3000 рублей, а за ноги — порядка 12000 рублей.

Еще дешевле процедура стоит в Таиланде. Полностью обработать ноги стоит всего 7900 рублей, а мелкие зоны обойдутся в пределах тысячи. Бикини в среднем стоит около 3000 рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Уколы красоты

Самая популярная услуга — это инъекция ботокса. Она «‎замораживает» мышцы и позволяет сократить количество имеющихся морщин, а заодно предотвратить появление новых.

В России цена за единицу препарата составляет от 350 до 400 рублей. В Италии диапазон чуть выше — цены варьируются от 530 до 630 рублей, но редко превышают это значение.

Примерно так же обстоят дела и в Бразилии. Средняя стоимость за единицу — от 480 до 590 рублей.

А вот в Америке инъекции дорогие. Единица препарата может обойтись как в 1500, так и в 4000 рублей. Это зависит от зоны, в которую будут вводить препарат, а также от квалификации мастера.

Самые демократичные цены вновь оказались в Таиланде: от 330 до 370 рублей, пишет Дзен-канал Deka Russia.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Маникюр

Наконец, самая популярная процедура, которую наверняка хоть раз в своей жизни делала каждая.

В России нейл-сервис считается одним из лучших. За вполне разумные деньги мастера делают аккуратный маникюр, который носится очень долго. Даже многие иностранки, побывав у русских мастеров, отмечают качество услуги.

В России ценник весьма разнообразный. В среднем, процедура, состоящая из обработки ногтевой пластины и нанесения покрытия, стоит от тысячи рублей. А дальше ценник может расти в зависимости от региона и опыта мастера.

Что касается других стран, то в Италии начальная цена составляет порядка 2650 рублей, при этом она редко поднимается выше 4700 рублей.

В США салонный маникюр стоит около 30-40 долларов, что составляет от 2700 до 3700 рублей. А вот маникюр на дому стоит еще дороже, потому что выполняют его русскоговорящие мастера, так что качество работы выше. В таком случае маникюр обойдется в пределах 4000-6000 рублей.

В Бразилии средняя цена — около 3000 рублей. При этом многие россиянки, опробовавшие эту услугу на себе, отмечают не самое лучшее качество. А вот в Таиланде вновь ценник весьма приятный. Он стартует от 1300 рублей и редко когда превышает 2500 рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru