Что произойдет с организмом, если съесть хлеб с плесенью

Пищевую плесень некоторые считают чисто "косметическим" дефектом. Съесть кусочек хлеба, на котором уже зацвела пушистая зелень, конечно, можно. Но что после этого случится с вашим организмом, подумали? "Ха, пустяки! Сыр же с плесенью мы едим. И ничего страшного", — скажете вы. И ошибетесь. Во-первых, специально выращенная благородная плесень даже полезна для пищеварения. А во-вторых, "дикорастущая" представляет собой целый рассадник болезнетворных микробов и бактерий.

Источник фото: Galina Barbieri/globallookpress.com

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Разбираемся по порядку. В заплесневелых продуктах (хлебе, йогуртах, консервах, овощах) начинают молниеносно размножаться микроорганизмы. Даже если вы срежете "зелень", а после употребите такую еду в пищу, в вашем желудке, а потом и кишечнике тоже запустятся опасные процессы. Одним из крайне неприятных последствий считается отравление и сальмонеллез. Если у вас есть желание провести два-три дня в обнимку с тазиком и кучей лекарств, то пожалуйста, можете попробовать такое "развлечение".

Почти все плесневелые продукты заражаются токсином, провоцирующим развитие ботулизма. Между прочим, это смертельно опасный недуг, спасти от которого не смогут даже опытные врачи. Съеденная плесень может вызывать кровотечения внутренних органов: печени, желудка, почек. Часто оно происходит почти бессимптомно.

Источник фото: Galina Barbieri/globallookpress.com

Legion-media.ru

Спасти зараженные плесенью продукты невозможно. Даже не пытайтесь. Некоторые хозяйки ошибочно считают, что грибок погибает при тепловой обработке. Не тут-то было. Теплая влажная среда, наоборот, — рай для микроорганизмов. Жарить, отваривать, тушить уже пораженные мясо и рыбу бесполезно. Плесень никуда не денется и благополучно перекочует к вам в рот.

Но есть и хорошая новость. Появление плесени вполне можно предотвратить. Для этого соблюдайте несколько простых правил хранения.

1. Хлеб должен лежать отдельно от других продуктов. Желательно в сухой хлебнице с перфорацией, чтобы ваши булки и батоны не задохнулись.

2. Все контейнеры где хранятся овощи, сыры, ветчина, должны быть плотно закрыты. Остальную еду тщательно упаковывайте в пищевую пленку или сухие целлофановые пакетики. А уж затем кладите в холодильник.

3. Стенки холодильника хотя бы раз в неделю протирайте изнутри содовым раствором. На литр воды вполне хватит двух чайных ложек.

Источник фото: Galina Barbieri/globallookpress.com