Смог над Петербургом: дымка, запахи и риск для здоровья в ночь на 14 апреля

В Санкт-Петербурге предупредили жителей о возможном снижении качества воздуха в ночь и утром 14 апреля — в это время может возникнуть дымка и неприятные запахи.
По данным Комитета по природопользованию, такое явление спровоцирует комбинация тумана со слабым ветром, из-за которой вредные вещества не будут рассеиваться, а осядут в нижних слоях атмосферы.
Прогнозируется неблагоприятная метеообстановка первой степени. В этих условиях возрастает вероятность накопления загрязнителей, что способно негативно повлиять на здоровье людей.
Поэтому промышленным объектам рекомендовано сократить выбросы и внедрить дополнительные меры для минимизации вреда экологии.