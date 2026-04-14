Смольный ускоряет отклик: ИИ берёт звонки петербуржцев под контроль
Смольный ускоряет отклик: ИИ берёт звонки петербуржцев под контроль

Опубликовано: 14 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Новая система сможет понимать не только прямой вопрос звонящего, но и контекст сообщения.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга внедрит ИИ для автоматического распределения обращений жителей по телефону, сообщили в ведомстве.

Искусственный интеллект возьмёт на себя маршрутизацию звонков в комитет по благоустройству, заявили в Смольном. Вместо привычных методов используют современную платформу SMART IVR.

Система распознает не только суть вопроса, но и общий контекст разговора, после чего направит звонящего к соответствующим экспертам.

В комитете ожидают сокращения времени ожидания и повышения скорости реакции на жалобы петербуржцев, особенно в экстренных случаях.

Инициативу по улучшению обработки телефонных заявок рассмотрели на встрече рабочей группы комитета в программе «Эффективный регион».

Юлия Аликова
