Смольный ускоряет отклик: ИИ берёт звонки петербуржцев под контроль

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга внедрит ИИ для автоматического распределения обращений жителей по телефону, сообщили в ведомстве.
Искусственный интеллект возьмёт на себя маршрутизацию звонков в комитет по благоустройству, заявили в Смольном. Вместо привычных методов используют современную платформу SMART IVR.
Система распознает не только суть вопроса, но и общий контекст разговора, после чего направит звонящего к соответствующим экспертам.
В комитете ожидают сокращения времени ожидания и повышения скорости реакции на жалобы петербуржцев, особенно в экстренных случаях.
Инициативу по улучшению обработки телефонных заявок рассмотрели на встрече рабочей группы комитета в программе «Эффективный регион».