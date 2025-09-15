Городовой / Общество / Событие — одно, а точки зрения — разные: что пишут в шведских учебниках о Полтавской битве
Событие — одно, а точки зрения — разные: что пишут в шведских учебниках о Полтавской битве

Опубликовано: 15 сентября 2025 15:03
Шведская битва арт
Фото: Городовой.ру

Эти люди позабыли свою историю.

Шведские школьные учебники о Полтавской битве сегодня выглядят почти так же лаконично, как и надписи на старинных надгробиях.

Нет пространных описаний, нет патетики, нет эпоса. Величайшая военная катастрофа в истории Швеции, по сути, сводится к одной фразе:

«Карл XII потерпел поражение от России при Полтаве».

И точка. Всё.

Для российского сознания, привыкшего видеть в Полтаве триумф русского оружия и один из ключевых поворотных моментов истории, это кажется странным, почти обидным. Но если копнуть глубже, становится понятно, почему они так поступили.

Полтава в шведских книгах: сквозь зубы и без пафоса

Популярные пособия вроде Perspektiv på historien (2013) и Alla tiders historia Maxi (2002) ограничиваются сухими фактами и одной лаконичной констатацией:

«После Полтавы у Швеции всё пошло плохо».

Шведская Википедия даёт больше деталей, называя Полтаву «началом конца Шведской империи» и «величайшим военным крахом в истории страны».

Пётр и Карл глазами шведов

Парадокс: к Петру I в шведских источниках относятся уважительнее, чем часто бывает в российских. Его называют «одним из самых успешных политиков России», признают масштаб его реформ и военных нововведений.

Карл XII, напротив, прошёл путь от героя до трагического авантюриста. В старых книгах начала XX века — это «король-воин», лучший полководец Европы. В современных изданиях — «талантливый, но упрямый», человек, который «не видел, как близок крах».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
