Солёная горбуша вкуснее форели: беру сахар и соль - получаю ресторанную вкусняшку

Совет по засолке красной рыбы.

Приготовление солёной красной рыбы - не так сложно, как может показаться. Даже не самую дорогую горбушу можно приготовить так, что получится вкуснее ресторанной форели.

Для приготовления необходимо взять такие продукты:

1 крупную горбушу;

0,5 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

5 горошин душистого перца;

2 лавровых листа;

500 мл воды.

Способ приготовления солёной рыбы по шагам

Рыбу необходимо подготовить. Если не разморожена - вытащить заранее из морозилки, чтобы стала мягкой. Удалить голову, плавники, внутренности и хвост. Разделать на филе, убрав хребет и все кости. Кусочки филе выложить в контейнер, где будете засаливать рыбу. Приготовить рассол. Для этого в воду отправить соль, сахар, перец и лавровый лист. Поставить рассол на плиту, закипятить и варить 2-3 минуты, затем остудить рассол до комнатной температуры. Остывшим рассолом залить горбушу. Он должен полностью покрывать кусочки рыбы. Контейнер накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа. За это время рыба просолится. Готовую рыбу вытащить из рассола, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать мякоть на тонкие ломтики.

Подать горбушу можно на бутербродах или на тарелке, украсив кусочками лимона и зеленью. Готовую рыбу можно хранить в рассоле в холодильнике 5 дней, но вы точно съедите её раньше, такая она получится вкусной и нежной.

Попробуйте приготовить горбушу по этому рецепту, и вы больше не захотите приобретать в магазине дорогую солёную рыбу. Какой в этом смысл, если вкусняшку можно легко приготовить дома за меньшие деньги.

Ранее издание рассказывало, как можно покрасить яйца на Пасху необычным методом.