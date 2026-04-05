Солёная горбуша вкуснее форели: беру сахар и соль - получаю ресторанную вкусняшку

Приготовление солёной красной рыбы - не так сложно, как может показаться. Даже не самую дорогую горбушу можно приготовить так, что получится вкуснее ресторанной форели.
Для приготовления необходимо взять такие продукты:
- 1 крупную горбушу;
- 0,5 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 5 горошин душистого перца;
- 2 лавровых листа;
- 500 мл воды.
Способ приготовления солёной рыбы по шагам
- Рыбу необходимо подготовить. Если не разморожена - вытащить заранее из морозилки, чтобы стала мягкой.
- Удалить голову, плавники, внутренности и хвост.
- Разделать на филе, убрав хребет и все кости.
- Кусочки филе выложить в контейнер, где будете засаливать рыбу.
- Приготовить рассол. Для этого в воду отправить соль, сахар, перец и лавровый лист.
- Поставить рассол на плиту, закипятить и варить 2-3 минуты, затем остудить рассол до комнатной температуры.
- Остывшим рассолом залить горбушу. Он должен полностью покрывать кусочки рыбы.
- Контейнер накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа. За это время рыба просолится.
- Готовую рыбу вытащить из рассола, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать мякоть на тонкие ломтики.
Подать горбушу можно на бутербродах или на тарелке, украсив кусочками лимона и зеленью. Готовую рыбу можно хранить в рассоле в холодильнике 5 дней, но вы точно съедите её раньше, такая она получится вкусной и нежной.
Попробуйте приготовить горбушу по этому рецепту, и вы больше не захотите приобретать в магазине дорогую солёную рыбу. Какой в этом смысл, если вкусняшку можно легко приготовить дома за меньшие деньги.
