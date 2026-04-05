Солёная горбуша вкуснее форели: беру сахар и соль - получаю ресторанную вкусняшку
Солёная горбуша вкуснее форели: беру сахар и соль - получаю ресторанную вкусняшку

Опубликовано: 5 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Совет по засолке красной рыбы.

Приготовление солёной красной рыбы - не так сложно, как может показаться. Даже не самую дорогую горбушу можно приготовить так, что получится вкуснее ресторанной форели.

Для приготовления необходимо взять такие продукты:

  • 1 крупную горбушу;
  • 0,5 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. соли;
  • 5 горошин душистого перца;
  • 2 лавровых листа;
  • 500 мл воды.

Способ приготовления солёной рыбы по шагам

  1. Рыбу необходимо подготовить. Если не разморожена - вытащить заранее из морозилки, чтобы стала мягкой.
  2. Удалить голову, плавники, внутренности и хвост.
  3. Разделать на филе, убрав хребет и все кости.
  4. Кусочки филе выложить в контейнер, где будете засаливать рыбу.
  5. Приготовить рассол. Для этого в воду отправить соль, сахар, перец и лавровый лист.
  6. Поставить рассол на плиту, закипятить и варить 2-3 минуты, затем остудить рассол до комнатной температуры.
  7. Остывшим рассолом залить горбушу. Он должен полностью покрывать кусочки рыбы.
  8. Контейнер накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа. За это время рыба просолится.
  9. Готовую рыбу вытащить из рассола, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать мякоть на тонкие ломтики.

Подать горбушу можно на бутербродах или на тарелке, украсив кусочками лимона и зеленью. Готовую рыбу можно хранить в рассоле в холодильнике 5 дней, но вы точно съедите её раньше, такая она получится вкусной и нежной.

Попробуйте приготовить горбушу по этому рецепту, и вы больше не захотите приобретать в магазине дорогую солёную рыбу. Какой в этом смысл, если вкусняшку можно легко приготовить дома за меньшие деньги.

Автор:
Марина Котова
