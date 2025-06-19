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Спасаемся от комариных укусов: работают ли современные приборы и народные средства

Опубликовано: 19 июня 2025 15:02
комар
Спасаемся от комариных укусов: работают ли современные приборы и народные средства
Global Look Press / 2007:05:02

Эксперты проверили устройства для лечения следов от укусов комаров и вынесли свой вердикт.

Если летом вы хоть раз возвращались с прогулки с зудящими красными пятнышками от комариных укусов, то наверняка задумывались: а есть ли способ избавиться от этого раздражения?

Современные гаджеты для лечения следов от укусов комаров обещают именно это — убрать зуд и отек, используя тепло или микротоки. Но стоит ли их покупать?

Как комары вызывают зуд и отек?

Когда комар кусает, он прокалывает кожу своим хоботком и впрыскивает слюну, которая содержит антикоагулянты — вещества, не дающие крови сворачиваться.

Именно эта слюна и вызывает у нас аллергическую реакцию: зуд, покраснение и отек. Чем быстрее убрать или нейтрализовать эти вещества, тем быстрее пройдет неприятный дискомфорт.

Принцип работы устройств от укусов

Большинство современных приборов работают по двум основным принципам:

Тепловое воздействие. Прибор нагревает кожу в месте укуса примерно до 50 градусов Цельсия на 3–6 секунд. Это разрушает структуру раздражающих веществ в слюне комара.

Микротоковые импульсы. Некоторые устройства создают слабые электрические импульсы (микротоки), которые подавляют зуд и воспаление, воздействуя на нервные окончания и локализуя яд.

Какие устройства считаются безопасными и эффективными?

Российские эксперты и зарубежные тесты выделяют несколько моделей, которые действительно работают и безопасны:

Прибор Действие
Heat it (USB-C версия) Нагревает кожу до 51 °C, что достаточно для разрушения раздражающих веществ, но без риска ожогов.
Beurer BR60 и BR90 Оснащены быстро нагревающейся керамической пластиной, имеют два режима — для чувствительной кожи и для регулярного применения. Работают от батареек, не содержат химии, подходят даже детям и беременным.
Sanitas SBR 55 Еще один прибор с тепловым воздействием, безопасный и удобный в применении.

Приборы, которые отсасывают слюну или яд из укуса, по мнению экспертов, неэффективны, так как комариные укусы обнаруживаются не сразу, и яд уже проник в кожу, сообщает Роскачество.

Какие устройства лучше не покупать?

Некоторые гаджеты, например Bug Bite Thing Suction Tool, NoMasQuito Zap-It! и Berrcom Itch Healer, не рекомендуются из-за риска чрезмерного нагрева или неконтролируемых микротоков.

Они не продаются официально в России, но если встретите — лучше обходить стороной.

Немного о народных средствах

Если гаджет под рукой нет, можно использовать проверенные домашние методы: приложить к укусу кашицу из соды и воды, смазать место укуса кремом с каламином или алоэ.

Они не так быстро снимают зуд, как современные приборы, но тоже помогают.

Устройства для лечения следов от укусов комаров — это современный и безопасный способ быстро избавиться от надоедливого зуда и отека.

Главное — выбирать проверенные модели с тепловым воздействием или микротоками, которые прошли тесты и не несут риска ожогов или раздражений.

Такие приборы отлично подойдут для летнего отдыха, прогулок и путешествий, особенно если в семье есть дети или аллергики.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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