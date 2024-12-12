Список стран, где рады россиянам: можно ехать хоть сегодня и не возникнет никаких проблем

Не только Турция, но и другие.

Выбирая место для отпуска, важно знать, какие страны готовы принять российских туристов в 2024 году. Несмотря на ограничения и изменения в мировой ситуации, список доступных направлений остается внушительным. Здесь вы найдете идеи для пляжного отдыха, экскурсионных туров и романтических путешествий.

Турция

Почему стоит ехать: Турция — лидер среди безвизовых направлений, известная отличным сервисом, пляжами и интересными экскурсиями.

Виза: не требуется, находиться можно до 60 дней.

Как добраться: прямые рейсы Turkish Airlines, Pegasus Airlines, RedWings.

Особенности: ограничения из-за COVID-19 сняты, медицинская страховка рекомендована.

Египет

Почему стоит ехать: Теплое Красное море, древние пирамиды и круглогодичный курортный сезон делают Египет популярным выбором.

Виза: оформляется заранее или по прилете ($25).

Как добраться: прямые рейсы в Хургаду, Каир и Шарм-эль-Шейх.

Особенности: медицинская страховка не обязательна, но лучше ее оформить.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Почему стоит ехать: Ультрасовременные города, пустынные сафари и пляжи привлекают туристов со всего мира.

Виза: не требуется, штамп ставится в аэропорту (до 90 дней).

Как добраться: прямые рейсы Flydubai, Emirates, Etihad.

Особенности: страховка обязательна, коронавирусные ограничения сняты.

Беларусь

Почему стоит ехать: Близкое расположение, отсутствие языкового барьера, красивая природа и доступность.

Виза: не требуется, можно въехать с внутренним российским паспортом.

Как добраться: поезд, самолет, автобус или автомобиль.

Абхазия

Почему стоит ехать: Живописная природа, теплое Черное море и дружелюбие местных жителей.

Виза: не требуется для пребывания до 30 дней.

Как добраться: поезд, автомобиль.

Казахстан

Почему стоит ехать: Богатая культура, исторические памятники, термальные источники и горы.

Виза: не требуется, можно въехать с российским паспортом.

Как добраться: самолеты, поезда, автобусы.

Таиланд

Почему стоит ехать: Живописные пляжи, экзотическая природа и неповторимая атмосфера Азии.

Виза: не требуется до 30 апреля 2024 года (до 90 дней).

Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлот», AZUR Air, S7 Airlines.

Мальдивы

Почему стоит ехать: Райские пляжи и уединение.

Виза: не требуется до 90 дней.

Как добраться: прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Грузия

Почему стоит ехать: Великолепная природа, древняя культура и вкусная кухня.

Виза: не требуется, находиться можно до года.

Как добраться: прямые рейсы или автомобиль через границу.

Черногория

Почему стоит ехать: Адриатическое море, демократичные цены и уютные курорты.

Виза: не требуется до 30 дней.

Как добраться: рейсы с пересадкой через Белград или Стамбул.

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