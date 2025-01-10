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Спрос на психологов в петербургских компаниях подскочил в 12 раз

10 января 2025 22:03
Семья у психолога
Спрос на психологов в петербургских компаниях подскочил в 12 раз
Городовой ру/ Legion-Media

На hh.ru обещают платить очень прилично.

Если раньше Петербург ассоциировался с романтичными дождями и серым небом, то теперь город можно смело назвать столицей мозгоправов. За 2024 год спрос на психологов в Северной столице вырос в 12 раз! Для сравнения: в Москве этот показатель поднялся всего в 5,8 раза.

Согласно данным hh.ru, работодатели Петербурга открыли 12% всех вакансий для психологов в России, уступив только Москве с ее 28%. Казалось бы, в чем причина? Все просто: жители города привыкли к высокому уровню интеллекта — как своего, так и окружающих. А потому разбираться в собственных мыслях и эмоциях здесь не просто норма, а почти обязательный пункт культурной программы.

Впрочем, дефицита кадров нет. «На одного психолога — 48 резюме», — так выглядит конкуренция за место в городе на Неве. Кажется, стать психологом здесь хотят чуть ли не все: от бывших айтишников до уставших преподавателей.

Так что как ни крути, а Петербург опять доказал, что умеет задавать тренды. Даже в таком деле, как психология, город снова впереди планеты всей. И если в Москве все еще выбирают между коучами и терапевтами, то в Петербурге готовы поддерживать очереди к самым лучшим специалистам, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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