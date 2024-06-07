Почему пенсионерку чуть не высадили с поезда: реальная история путешественников

Поездка в поезде то еще занятное приключение. Иногда можно нарваться на подвыпивших и громогласных мужчин, порой маленькие дети бегают по составу и кричат как ненормальные, а иногда и пенсионерки могут взбунтоваться, считая, что им все должны. Неприятная история произошла у одной семьи, планировавшей отдохнуть на южном курорте. Такое даже врагу не пожелаешь.

Начиналось все достаточно хорошо. Муж и жена купили путевку на море, взяли с собой и маму супруга. Ей тоже хотелось отдохнуть и поправить здоровье, наслаждаясь морским воздухом.

«Я даже не думала, что простая поездка в поезде может принести столько неприятных эмоций! Причем начиналось-то все сравнительно неплохо. Залезли втроем в вагон, расположились на местах. Свекровь сразу принялась озираться по сторонам. То, что она с кем-то там поскандалит, сомнений не вызывало, но чтобы до такой степени», — рассказывает женщина.

Свекрови не нравилось абсолютно ничего. Слишком дорогой показалась еда, слишком жарким и неудобным был плацкарт. У нее был план улучшить свое койко-место и сделать это, видимо, за счет других туристов.

«Оказывается, Ольга Николаевна не просто так шаталась по поезду. Ее целью был вагон СВ. Нашла она там одинокого парня, выкупившего все купе, и хорошенько так присела ему на уши. Начала уговаривать, чтобы он, внимание, уступил ей и мне свои места, а взамен предложила наши две полки в плацкарте. Тот ей сначала вежливо отказал, даже с улыбкой. Потом начал ругаться. В итоге вытолкнул разбушевавшуюся старушку и захлопнул перед ней дверь», — с ужасом вспоминает россиянка.

Криков было столько, что прибежала проводница. Ей тоже досталось. Пенсинерка возмущалась, что именно она должна ехать в комфортном СВ, а юноша просто обязан уступить ей свое место. Успокаиваться она явно не собиралась, считая себя абсолютно правой.

«К нам с мужем подошла проводница и, растерянно извиняясь, сказала, что если бабулька не успокоится, то ее высадят из поезда на ближайшей станции. Мы подскакиваем, бежим к тем самым пресловутым СВ. Видим следующую картину: около одного из купе стоит разъяренная Николаевна, рядом с ней трутся двое полицейских и злобный парень», — рассказывает невестка.

Свекровь угомонить удалось только людям с погонами. Они на пальцах ей объяснили оставить парня в покое, иначе она отправится не на море, а будет гулять по полю между какими-нибудь железнородорожными станциями.

«Вроде угомонилась и даже добровольно вернулась в свой родной плацкарт. Но потом до самого Лазаревского причитала, как ее, несчастную, обидели и оскорбили. Вот такая веселая у меня свекровь!» — вспоминает женщина.

Такие истории на самом деле не редкость. Порой пенсионеры настаивают, чтобы им уступили нижние места, когда люди охотились за ними чуть ли не месяцами. Уступать или нет — дело сугубо личное. Но если не хотите этого делать, то правда на вашей стороне.

Читайте также:

Как путешествовать с питомцами по России: вот что стоит учесть при покупке ЖД-билетов

Как достать дефицитные билеты на юг: два способа, которые работают

Билетов нет и не будет: кто виноват в коллапсе на РЖД и куда девались свободные места на юг

Источник фото: legion-media