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Станцию метро «Путиловская» планируют открыть в 2025 году: она будет похожа на «Международную»

19 сентября 2024 17:40
Станцию метро «Путиловская» планируют открыть в 2025 году: она будет похожа на «Международную»
Станцию метро «Путиловская» планируют открыть в 2025 году: она будет похожа на «Международную»
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Петербуржцы долго ждали этого дня.

Сейчас станция метро «Международная» является последней открытой колонной станцией в Санкт-Петербурге. Но уже в 2025 году к ней присоединится еще одна — «Путиловская». Об этом сообщили в Telegram-канале «Подземник».

Согласно информации, новая колонная станция «Путиловская» откроется на Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии метро. Интересно, что между «Путиловской» и «Международной» есть одно любопытное сходство: обе станции имеют по одному наклонному ходу и лестничному маршу в противоположном торце, что облегчает пересадку пассажиров.

Кроме того, напомним, что станция метро «Горный институт» уже практически завершена. Рабочие убрали заборы и разобрали вагончики, и теперь вокруг выходов постоянно снуют люди в касках, завершая последние приготовления.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Город Транспорт
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