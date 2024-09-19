Станцию метро «Путиловская» планируют открыть в 2025 году: она будет похожа на «Международную»

Сейчас станция метро «Международная» является последней открытой колонной станцией в Санкт-Петербурге. Но уже в 2025 году к ней присоединится еще одна — «Путиловская». Об этом сообщили в Telegram-канале «Подземник».

Согласно информации, новая колонная станция «Путиловская» откроется на Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии метро. Интересно, что между «Путиловской» и «Международной» есть одно любопытное сходство: обе станции имеют по одному наклонному ходу и лестничному маршу в противоположном торце, что облегчает пересадку пассажиров.

Кроме того, напомним, что станция метро «Горный институт» уже практически завершена. Рабочие убрали заборы и разобрали вагончики, и теперь вокруг выходов постоянно снуют люди в касках, завершая последние приготовления.