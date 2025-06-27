Станет лучше европейских: останется ли зоопарк в центре Петербурга

Ленинградский зоопарк — один из самых старых и любимых уголков природы в Санкт-Петербурге. В 2025 году ему исполнится 160 лет.

В честь этого важного юбилея власти города готовят масштабную реконструкцию, которая должна вывести его на новый уровень и сделать лучше, чем многие европейские аналоги.

Почему нужна реконструкция?

За последние годы в Ленинградском зоопарке многое изменилось к лучшему: обновились условия содержания животных, увеличилось количество посетителей.

Но зоопарк расположен на историческом месте, и его архитектура сохранилась с конца XIX века, поэтому любые изменения требуют аккуратного и продуманного подхода.

Кроме того, чтобы строить новые павильоны, нужно больше места, но на старом месте это невозможно.

Что планируют сделать?

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что летом 2025 года будет представлена концепция реконструкции, а в адресную инвестиционную программу внесут проект обновления, сообщает Петербургский дневник.

При этом кардинального переезда зоопарка с исторического места не планируется — зоопарк останется на своей территории в центре города.

Однако власти рассматривают возможность создания дополнительной площадки для крупных животных в лесопарке Юнтолово — это место уже давно считается самым подходящим для расширения.

Почему Юнтолово?

Юнтолово — это большой зеленый массив на окраине Петербурга, где можно создать просторные и современные вольеры для больших животных, которых сложно содержать в центре города.

Этот проект обсуждается уже много лет, но из-за высокой стоимости и сложности реализации его постоянно откладывали. Сейчас, по словам властей, вопрос возвращается в повестку, и в 2025 году может начаться проектирование новой площадки.

Что изменится для посетителей?

Реконструкция должна улучшить инфраструктуру, условия для животных и качество обслуживания.

Уже сейчас зоопарк работает дольше — с июня 2025 года он открыт до 22:00, чтобы гости могли наслаждаться прогулками в вечернее время.

Немного истории

Ленинградский зоопарк — не просто место с животными, это часть истории города. Основанный в 1865 году, он пережил революции, войны и блокаду.

Многие сотрудники в годы Великой Отечественной войны остались с животными, спасая их в тяжелых условиях. Сегодня зоопарк — это музей живой природы, научный и просветительский центр, который стремится идти в ногу со временем.

Таким образом, реконструкция Ленинградского зоопарка — это не просто ремонт, а большая работа по сохранению и развитию уникального культурного и природного объекта.

Дополнительная площадка в Юнтолово позволит расширить возможности для содержания животных и сделать зоопарк еще лучше, сохраняя историческое лицо зоопарка.