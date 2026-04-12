Старинный поселок 1670 года в Ульяновской области: действующий храм XIX века и роскошная набережная

Что посмотреть в одном из старейших поселков России в Ульяновской области

В последние годы российских туристов все больше интересуют старинные загадочные уголки родной страны. Скучные пляжи уже никого не привлекают. Если и вас влечет к тайнам и древностям, то предлагаем посетить в этом году один старинный поселок в Ульяновской области. Поселок называется Старая Майна. Официальной датой его основания считается 1670 год. Подробнее об этом месте рассказывает уроженка поселка, автор дзен-канала "Записки от бродилки".

Первое селение на реке Майна, являющейся левым притоком Волги, возникло во второй половине XVII века. По одной из легенд, его основали монахи из Костромского монастыря с 1655 по 1661 годы и назвали в честь святого Богоявления. Но вскоре монахи покинули это место из-за постоянных набегов кочевников, а в 1670 году по указу царя Алексея Михайловича здесь возвели город со сплошной оградой, известный как Майнский острог, для защиты от тех самых кочевников. Так этот год и стал официальной датой основания поселка.

Жемчужина поселка - Храм Богоявления Господня. Первый деревянный храм был построен в 1777 году, в 1823 году его заменили на каменный, в советское время закрыли и часть разрушили, но в 1991 году храм начали восстанавливать. Теперь здесь хранятся три чудотворные иконы Божией Матери: «Боголюбивая», «Отрада» («Утешение») и «Казанская».

Особого внимания заслуживает новая набережная. Туристы и местные жители обожают прогуливаться по благоустроенным дорожкам, посещать уютные зоны отдыха, любоваться красотой природы и наслаждаться чистым свежим воздухом с Волги. Наибольший интерес вызывают качели, установленные рядом с храмом. А еще туристов привлекает арт-объект «Волжская рыба. Осетр», напоминающая о том, что до начала XX века средний вес осетров, выловленных в Волге, достигал 200 кг, но сейчас запас осетровых в реке стремительно исчезает.

В Старой Майне очень красивые и душевные леса, представляющие собой крупные смешанные массивы с участками сосновых боров. Здесь насчитывается более 50 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, а также обитают краснокнижные птицы, например, большой подорлик, могильник, орлан-белохвост, лебедь-шипун, седой дятел, желна, мохноногий сыч, серый журавль и клинтух.

Старая Майна - это старинное, отчасти мистическое место, в котором соединяется непоколебимый дух древнего мира и чистота и сила природы. Поселок, однозначно заслуживающий внимания туристов.

Отзывы

Туристы, побывавшие в поселке Старая Майна, поделились своими впечатлениями о поездке:

"Очень впечатлили чудотворные иконы и такое большое количество редких птиц. Я очень люблю наблюдать за птицами, которых не увидишь в шумном городе, а лишь в лесу" "Очень красивые и живописные места... что не говори, а Волга есть Волга!" "Чудесное место, в котором царит какая-то неповторимая душевная атмосфера. Река, природа, предметы старины и в то же время чистота, благоустройство... поездка вышла очень впечатляющей и познавательной".

