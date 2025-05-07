«Статуя как оскорбление»: петербуржцы потребовали заменить копию «Родины-матери» в Московском районе

В Петербурге установили уменьшенную скульптуру «Родины-матери», которая изображена на всех баннерах, посвященных 80-летию Великой Победы. Однако горожане нашли в ней неточность.

В начале мая в Санкт-Петербурге на площади Победы появилась копия знаменитой статуи «Родина-мать», которая установлена в Волгограде.

Однако жители Северной столицы тут же заметили, что на ней есть одна неожиданная деталь, которая и вызвала резонанс среди местных жителей, особенно в соцсетях. Дело в том, что скульптуру решили «обуть».

Оригинал из Волгограда и его символика

Оригинальная «Родина-мать» — это огромный монумент в Волгограде, который символизирует героизм и мужество советских солдат во время Великой Отечественной войны.

Там фигура изображена босой. Но петербургская копия решила пойти другим путем — вместо босых ног статую снабдили легкой обувью в виде сандалий. Именно эта деталь и вызвала волну недовольства.

«Я эту статую восприняла как оскорбление. Зачем надо было ее создавать?!!!» — писали пользователи сети.

Требования убрать памятник

Жители Московского района, где установили памятник, посчитали такой образ статуи неподобающим и даже оскорбительным. Они начали требовать убрать скульптуру с площади до Дня Победы, считая, что памятник должен быть максимально близок к оригиналу и отражать серьезность и уважение к истории.

Общественность направила запросы в местные органы власти, чтобы разобраться с этим вопросом.

Что произошло дальше

Администрация города официально не комментировала ситуацию, но по данным телеграм-канала «78 Новости», статую уже заменили на другую композицию.