«Сухие» пятна на карте Петербурга: власти сами нарисуют запретные зоны для продажи алкоголя

Петербургские депутаты намерены получить право самостоятельно определять территории, где не следует продавать алкоголь. Проект поправок в федеральное законодательство прошёл первое чтение в городском парламенте 12 ноября, сообщает ДП.
Обсуждаемые изменения направлены на защиту несовершеннолетних и пациентов медицинских учреждений.
Если предложение будет одобрено, алкоголь нельзя будет реализовывать вблизи учебных заведений, а также рядом с больницами и поликлиниками. Ограничения коснутся и небольших кафе и ресторанов, расположенных в многоквартирных домах, если площадь зала не превышает 20 квадратных метров.
В настоящее время такие зоны определяются на основании правил, утверждённых правительством страны в 2020 году.
Разработчики инициативы уверены, что действующая система недостаточно эффективна для мегаполиса. По их мнению, "бюрократические сложности и отсутствие единой городской политики затрудняют реализацию закона в Петербурге и Москве".
В связи с этим предлагается передать городской администрации полномочия по определению границ ограничительных зон.
Ранее сообщалось, что с начала января в Петербурге планируется ужесточить меры против так называемых "наливаек". Вероятно, дополнительные правила будут способствовать сокращению числа мест продажи спиртных напитков в жилых районах города.