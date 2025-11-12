Городовой / Город / «Сухие» пятна на карте Петербурга: власти сами нарисуют запретные зоны для продажи алкоголя
«Сухие» пятна на карте Петербурга: власти сами нарисуют запретные зоны для продажи алкоголя

Опубликовано: 12 ноября 2025 11:31
Городовой ру

Власти Санкт-Петербурга предложили предоставить себе право самостоятельно определять территории, на которых будет ограничена продажа алкоголя.

Петербургские депутаты намерены получить право самостоятельно определять территории, где не следует продавать алкоголь. Проект поправок в федеральное законодательство прошёл первое чтение в городском парламенте 12 ноября, сообщает ДП.

Обсуждаемые изменения направлены на защиту несовершеннолетних и пациентов медицинских учреждений.

Если предложение будет одобрено, алкоголь нельзя будет реализовывать вблизи учебных заведений, а также рядом с больницами и поликлиниками. Ограничения коснутся и небольших кафе и ресторанов, расположенных в многоквартирных домах, если площадь зала не превышает 20 квадратных метров.

В настоящее время такие зоны определяются на основании правил, утверждённых правительством страны в 2020 году.

Разработчики инициативы уверены, что действующая система недостаточно эффективна для мегаполиса. По их мнению, "бюрократические сложности и отсутствие единой городской политики затрудняют реализацию закона в Петербурге и Москве".

В связи с этим предлагается передать городской администрации полномочия по определению границ ограничительных зон.

Ранее сообщалось, что с начала января в Петербурге планируется ужесточить меры против так называемых "наливаек". Вероятно, дополнительные правила будут способствовать сокращению числа мест продажи спиртных напитков в жилых районах города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
