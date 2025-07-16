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Поезд в счастливую жизнь: в Петербурге впервые прошла свадебная церемония на Московском вокзале

Опубликовано: 16 июля 2025 18:02
свадьба на вокзале
Поезд в счастливую жизнь: в Петербурге впервые прошла свадебная церемония на Московском вокзале
globallookpress/ Ilya Moskovets

Сразу две пары еще раз скрепили свой союз клятвами.

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге впервые прошла свадебная церемония.

Мероприятие было приурочено к двадцатилетию со дня запуска отеля на колесах "Гранд Экспресс".

“Это особенный поезд, с которого началось развитие нового типа вагонов — люкс. Уже два десятилетия они перевозят пассажиров на маршруте Петербург — Москва”, — отметили в пресс-службе комитета по транспорту.

Экскурсия и императорский вагон

В честь юбилея компания «Гранд Сервис Экспресс» провела экскурсию и показала почетным гостям все классы обслуживания поезда, включая вагон-салон, построенный по принципу императорского.

В праздничном мероприятии принял участие заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Он передал слова благодарности от вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова за “добросовестный труд”:

"За свою историю поезд прошел расстояние более чем в 9 миллионов километров и зарекомендовал себя как эталон высочайшего уровня обслуживания пассажиров. Комфорт «Гранд Экспресса» по достоинству оценили более двух с половиной миллионов путешественников".

Свадьба на вокзале: семейные ценности

Для празднования юбилея организаторы выбрали концепцию семейных ценностей.

Одна из пар отмечала 20-летие брака (фарфоровую свадьбу), а другая — год.

Провел мероприятие начальник поезда. Участники получили подарки и поучаствовали в фотосессии в люксовом купе.

Юбилей “Гранд Экспресса” стал не только поводом для празднования, но и символом комфорта, надежности и семейных ценностей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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