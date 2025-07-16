Поезд в счастливую жизнь: в Петербурге впервые прошла свадебная церемония на Московском вокзале

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге впервые прошла свадебная церемония.
Мероприятие было приурочено к двадцатилетию со дня запуска отеля на колесах "Гранд Экспресс".
“Это особенный поезд, с которого началось развитие нового типа вагонов — люкс. Уже два десятилетия они перевозят пассажиров на маршруте Петербург — Москва”, — отметили в пресс-службе комитета по транспорту.
Экскурсия и императорский вагон
В честь юбилея компания «Гранд Сервис Экспресс» провела экскурсию и показала почетным гостям все классы обслуживания поезда, включая вагон-салон, построенный по принципу императорского.
В праздничном мероприятии принял участие заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Он передал слова благодарности от вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова за “добросовестный труд”:
"За свою историю поезд прошел расстояние более чем в 9 миллионов километров и зарекомендовал себя как эталон высочайшего уровня обслуживания пассажиров. Комфорт «Гранд Экспресса» по достоинству оценили более двух с половиной миллионов путешественников".
Свадьба на вокзале: семейные ценности
Для празднования юбилея организаторы выбрали концепцию семейных ценностей.
Одна из пар отмечала 20-летие брака (фарфоровую свадьбу), а другая — год.
Провел мероприятие начальник поезда. Участники получили подарки и поучаствовали в фотосессии в люксовом купе.
Юбилей “Гранд Экспресса” стал не только поводом для празднования, но и символом комфорта, надежности и семейных ценностей.