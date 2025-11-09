Таких женщин боготворил Чехов: петербурженкам пристрастие покажется странным

Антон Чехов умел скрывать личное за иронией, но его записные книжки иногда выдавали то, о чём он никогда не сказал бы вслух.

Среди бытовых заметок, идей для будущих рассказов и обрывков наблюдений встречается и фраза, которая до сих пор удивляет читателей.

Размышляя о том, что сделал бы, будь он богат, Чехов неожиданно признался в своей фантазии: «Когда я разбогатею, то открою себе гарем, в котором у меня будут голые толстые женщины, с ягодицами, расписанными зеленой краской».

Такое признание выбивается из привычного образа интеллигентного классика, но именно поэтому оно и кажется живым: великие писатели тоже позволяли себе странности, шутки и провокационные мысли. На деле же никакого гарема у Чехова не появилось. Свою жизнь он всё-таки связал с одной женщиной — актрисой Ольгой Книппер.