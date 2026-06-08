Городовой / Полезное / Любовь, куча денег и успех - белая полоса начнется с 9 июня: Тамара Глоба назвала 2 знака Зодиака
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня Новости Петербурга
Им повезет во всех делах: для кого 10 июня станет счастливым днем - гороскоп для двух знаков Зодиака Полезное
Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки Новости Петербурга
Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги Полезное
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Любовь, куча денег и успех - белая полоса начнется с 9 июня: Тамара Глоба назвала 2 знака Зодиака

Опубликовано: 8 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Любовь, куча денег и успех - белая полоса начнется с 9 июня: Тамара Глоба назвала 2 знака Зодиака
Любовь, куча денег и успех - белая полоса начнется с 9 июня: Тамара Глоба назвала 2 знака Зодиака
Городовой ру
У этого знака Зодиака откроется денежное окно.

Тамара Глоба сделала астропрогноз на июнь для всех знаков Зодиака. Среди прочих, она выделила Скорпионов, которых ждёт удача в финансовых делах.

По словам астролога, в середине июня представителей этого знака ждёт денежное окно возможностей, которое нельзя пропустить. Удача ждёт Скорпионов во всех финансовых делах: в крупных бизнес-проектах, подработках и командировках.

А вот конец июня окажется благоприятным для одиноких Скорпионов. Не исключено, что они встретят свою любовь, с которой надолго построят крепкие отношения.

Глоба также выделила представителей Весов. По её словам, романтические знакомства представителей этого знака принесут свои плоды в конце месяца. При этом не исключено, что будет много переживаний и слёз.

Ранее мы писали о том, какой знак пройдет все трудности на пути к счастью.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью