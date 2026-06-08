Любовь, куча денег и успех - белая полоса начнется с 9 июня: Тамара Глоба назвала 2 знака Зодиака

Тамара Глоба сделала астропрогноз на июнь для всех знаков Зодиака. Среди прочих, она выделила Скорпионов, которых ждёт удача в финансовых делах.
По словам астролога, в середине июня представителей этого знака ждёт денежное окно возможностей, которое нельзя пропустить. Удача ждёт Скорпионов во всех финансовых делах: в крупных бизнес-проектах, подработках и командировках.
А вот конец июня окажется благоприятным для одиноких Скорпионов. Не исключено, что они встретят свою любовь, с которой надолго построят крепкие отношения.
Глоба также выделила представителей Весов. По её словам, романтические знакомства представителей этого знака принесут свои плоды в конце месяца. При этом не исключено, что будет много переживаний и слёз.
Ранее мы писали о том, какой знак пройдет все трудности на пути к счастью.