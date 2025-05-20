Неужели новый остров: загадочная стройка всплыла у Парка 300-летия в Петербурге

В Финском заливе, недалеко от Парка 300-летия, появилась загадочная конструкция, вызвавшая волну вопросов среди петербуржцев.

Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фотографии, на которых видны какие-то работы посреди залива чуть западнее Крестовского острова. Учитывая масштабные проекты по намыву новых территорий, которые реализуются в Петербурге в последние годы, возникло предположение — не насыпают ли напротив Парка 300-летия еще один остров?

Стройку видно из «Лахта Центра»: что же там происходит?

Стройку несложно разглядеть и с «Лахта Центра» — причем уже несколько месяцев. Петербуржцы терялись в догадках о назначении этой платформы, появившейся посреди Финского залива.

Секрет раскрыт: газопровод под дном залива

По данным «Фонтанки», загадочная платформа связана с работами по прокладке газопровода из Ольгино на Васильевский остров под дном залива. Платформа стоит примерно там, где предполагается появление приемного котлована; это что-то вроде перевалочного пункта на середине пути.

Прежде чем приступить к работам в заливе, были подготовлены наземные подходы с двух сторон: в Ольгино и на Морской набережной. Подводную часть газопровода планировали проложить методом Direct Pipe — одновременно строя тоннель под дном и «вдавливая» туда трубопровод.

Таким образом, речь идет не о намыве нового острова, а о строительстве важного инфраструктурного объекта.

