Кто собрался за бронзовым столом и почему один стул пустует: что скрывает памятник в Александровском парке Петербурга

Возле станции метро «Горьковская», в Александровском парке, который в советское время носил имя Ленина, расположен памятник «Зодчие Санкт-Петербурга», уникальная скульптурная композиция, привлекающая внимание своей необычностью и исторической значимостью. Почему обязательно стоит на него посмотреть?

Памятник был открыт в июне 2011 года. Автором скульптуры является заслуженный художник РФ А. Таратынов. Он изображает восемь великих архитекторов, запечатленных за большим столом, на котором разложена карта Санкт-Петербурга. Композиция создает впечатление оживленного обсуждения градостроительных проектов, словно время остановилось, и великие мастера вновь собрались для совещания.

Архитекторы, запечатленные в бронзе

За столом собрались выдающиеся личности, оформившие архитектурный облик Петербурга:

Андрей Воронихин. Известен прежде всего своим шедевром — Казанским собором.

Жан-Франсуа Тома де Томон. Его имя связано с оформлением Стрелки Васильевского острова.

Василий Баженов. Хотя преимущественно работал в Москве, в Петербурге участвовал в создании проекта Михайловского замка.

Огюст Монферран. Автор Исаакиевского собора, главного творения его жизни.

Доменико Трезини. Один из создателей Петропавловской крепости.

Карло Росси. Трудно перечислить все его шедевры — Главный штаб, улица Росси и многие другие здания придают Петербургу его уникальный облик.

Андрей Захаров. Создатель здания Адмиралтейства.

Бартоломео Растрелли. Один из самых знаменитых архитекторов Петербурга, построивший Зимний дворец, Смольный монастырь и многие другие знаковые здания.

Свободный стул: легенда и символ

Как пишет «Петербург Центр», скульптуры выполнены в натуральную величину и установлены на невысоком подиуме. Привлекает внимание один пустующий стул за столом.

Это не просто случайная деталь — вокруг свободного стула сложилась своеобразная легенда. Говорят, что если человек, затеявший строительство, посидит на этом месте, то его сооружение будет надежным и долговечным. Возможно, именно поэтому стул редко бывает пустым.

Символизм памятника

Памятник зодчим — это не просто монумент, а символ творчества, преемственности поколений и вечного стремления к созиданию. Он напоминает о том вкладе, который внесли великие архитекторы в формирование облика Санкт-Петербурга, и о том важном наследии, которое мы должны беречь и ценить.

Прогулка по следам великих зодчих

После посещения памятника интересно пройтись по городу, посещая шедевры, созданные этим великими мастерами. Казанский собор, Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Зимний дворец, Адмиралтейство, Главный штаб и улица Росси — это только небольшая часть того богатства, которое они подарили Петербургу.

Памятник зодчим в Александровском парке — это место, где история становится осязаемой, где можно прикоснуться к величию и гению великих архитекторов. Он призывает ценить красоту и уважать труд тех, кто создавал и создает уникальный облик города.