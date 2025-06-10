Что за «Красный Кабачок» под Петербургом, о котором писал Лермонтов в стихах

Петербург, как город, связавший Россию и Европу, не возник на пустом месте. Старинные дороги пронизывали земли, на которых он был основан, а названия поселений хранили память о смене границ, жителей, их верований и языков. Одним из таких примечательных мест был «Красный Кабачок», воспетый Михаилом Лермонтовым.

Дорога к «Красному Кабачку»

Местность, известная в шведских писцовых книгах середины XVII века как Автова, лежала на старинной дороге в Нарву. Финские слова «аутту» (пустошь) и «аухто» (рыхлый, песчаный) раскрывают значение этого топонима. Эта дорога впоследствии стала частью пути к Петергофу, летней резиденции Петра I, и обрастала усадьбами и садами его приближенных.

«Красный Кабачок» в истории

Во все времена трактиры и кабаки были неотъемлемой частью больших дорог. «Красный Кабачок» был одним из самых известных заведений того времени, увековеченный Лермонтовым в поэме «Монго»:

«Вдоль по дороге в Петергоф,

Мелькают в ряд из-за ограды

Разнообразные фасады

И кровли мирные домов,

В тени таинственных садов.

Там есть трактир… и он от века

Зовется «Красным кабачком»…»

Лермонтов запечатлел в стихах кабак, где гусары предавались диким кутежам, играли в карты, слушали цыганские хоры и уничтожали шампанское ящиками. Александр Пушкин также отметился в «Красном Кабачке», участвуя в драке с немецкими ремесленниками.

Основание и расцвет

История «Красного Кабачка» началась во времена Петра I. Впервые он упоминается в 1705 году. Название происходит от реки Красненькой, на берегу которой он располагался. Землю получил в дар переводчик царя Семён Иванов, которому было предписано перестроить попутный дом «для устройства в нем вольного дома по немецкому обычаю для торговли водкой и табаком».

Екатерина II, будущая императрица, останавливалась в «Красном Кабачке» в ночь переворота, лишившего Петра III престола:

«В красном кабачке в десяти верстах от Петербурга, мы отдохнули немного, чтобы дать роздых пехотному войску… Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, государыня предложила, не раздеваясь, лечь на одну постель…»

Как пишет «Открытый город», в начале XIX века «Красный Кабачок» стал излюбленным местом загородных гуляний аристократической молодежи. Императоры Александр I и Николай I посещали это заведение. Анна Керн вспоминала зимнюю поездку в «Красный Кабачок» с Дельвигом и другими друзьями.

Луиза Графемус-Кессених

Последний период расцвета «Красного Кабачка» связан с его владелицей Луизой Графемус-Кессених. Она была героиней войны с Наполеоном, потерявшей кисть руки в боях. После переезда в Россию она открыла танцевальные классы и приобрела «Красный Кабачок». В ее заведении царили чистота и уют, подавали немецкие вафли и русские блины, устраивались музыкальные вечера, а зимой строились ледяные горки.

«Красный Кабачок» в литературе и театре

«Красный Кабачок» любили местные и проезжавшие мимо поэты и писатели, о чем свидетельствует литературное наследие, оставленное знаменитыми мастерами красного словца и острого пера.

А. С. Пушкин упоминал «Красный Кабачок» в эпиграмме «Русскому Геснеру»:

Куда ты холоден и cyx!

Как слог твой чопорен и бледен!

Как в изобретеньях ты беден!

Как утомляешь ты мой слух!

Твоя пастушка, твой пастух

Должны ходить в овчинной шубе:

Ты их морозишь налегке!

Где ты нашел их: в шустер-клубе

Или на

«Красном кабачке»?

Упадок и память

В 1859 году «Красный Кабачок» сгорел в большом пожаре. Позже под этим названием работало заведение на другом берегу Красненькой. Дорога на Петергоф постепенно утрачивала свою респектабельность, земли дробились и сдавались в аренду, а местность превратилась в рабочую окраину. В 1911 году состоялась премьера пьесы В.Э. Мейерхольда «Красный кабачок».

«Красный Кабачок» остался в памяти как символ эпохи, место встреч известных личностей и свидетель исторических событий.