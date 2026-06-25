Тайны вокзального закулисья и море пионов: куда успеть в Петербурге до 28 июня

Театр на рельсах: встречаем необычный поезд
В это воскресенье, 28 июня, на Витебский вокзал прибудет необычный состав. Это «Театральный поезд» — огромный проект, который объединил 43 города России.
В этом году повод особенный: Союзу театральных деятелей исполняется 150 лет.
Где и когда? Поезд торжественно встретят на перроне в 12:10, сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.
Что в программе?
Фестиваль продлится два дня — 28 и 29 июня. Спектакли пройдут по всему городу.
- Для тех, кто любит классику: «Горе от ума» и «Капитанская дочка».
- Для детей: сказка «Три медведя».
- Для любопытных: прямо на вокзале откроют выставку про театральное закулисье. Можно будет узнать, как создается магия на сцене.
Море пионов в Ботаническом саду
Если вам больше по душе природа, загляните в Ботанический сад Петра Великого. Там сейчас проходит выставка «Пионы Северной столицы».
Но поторопитесь: полюбоваться цветами можно только до 28 июня включительно.
Что там интересного?
В павильоне «Зеленый домик» собрали сотни разных видов. Есть и те самые «бабушкины» пионы из старых усадеб, и совсем новые сорта, которые вывели селекционеры. Аромат в павильоне стоит просто невероятный!
Почему стоит сходить?
- Фотографии. Это идеальное место для красивых кадров.
- Польза. На выставке работают профессионалы. Если вы начинающий дачник, у них можно спросить совета: как правильно посадить пион и чем его подкормить, чтобы он цвел так же пышно.
- Релакс. Прогулка среди цветов — лучший способ выдохнуть после рабочей недели.
Важно: Павильон открыт с 10:00 до 17:00. В выходные людей обычно много, так что лучше приходить пораньше.
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