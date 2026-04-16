Тайный победитель тендера: Петербург готовит мега-стенд на ПМЭФ за 186 млн
Какие документы нужны для поступления в дом-интернат для престарелых и инвалидов в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Как приготовить компост прямо на кухне: идеальное удобрение для цветов и рассады – советы агронома Полезное
Щеглы и воробьи слетятся со всей округи: сажаю 1 цветок - пернатых как магнитом тянет Полезное
16 апреля 2026 года - 29-й лунный день: что нельзя делать, влияние на человека, советы астрологов Полезное
Кто зарабатывает 300 тысяч на удаленке в Петербурге? Рейтинг вакансий 2026 Город
Тайный победитель тендера: Петербург готовит мега-стенд на ПМЭФ за 186 млн

Опубликовано: 16 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Заявки от участников тендера принимали до 7 апреля, итоги подвели 15 апреля.

На стенд Санкт-Петербурга для ПМЭФ-2026 потратят 186,6 млн рублей. Подрядчика уже определили: закупку организовал комитет по госзаказам, а заказчиком стал комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Начальная стоимость контракта была 200,2 млн рублей. Заявки принимали до 7 апреля, а результаты объявили 15 апреля.

Имя победителя пока не названо, но он предложил самую низкую цену — 186,6 млн рублей (второй участник — 190 млн, третий — 200,2 млн).

Площадь экспозиции будет не меньше 1679 м². Услуги предоставят с момента подписания контракта и до 24 июля 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
