Тайный победитель тендера: Петербург готовит мега-стенд на ПМЭФ за 186 млн

На стенд Санкт-Петербурга для ПМЭФ-2026 потратят 186,6 млн рублей. Подрядчика уже определили: закупку организовал комитет по госзаказам, а заказчиком стал комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Начальная стоимость контракта была 200,2 млн рублей. Заявки принимали до 7 апреля, а результаты объявили 15 апреля.
Имя победителя пока не названо, но он предложил самую низкую цену — 186,6 млн рублей (второй участник — 190 млн, третий — 200,2 млн).
Площадь экспозиции будет не меньше 1679 м². Услуги предоставят с момента подписания контракта и до 24 июля 2026 года.