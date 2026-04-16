Технический лёд: фестиваль ледоколов в Петербурге пока под вопросом

Традиционный Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, запланированный на летний туристический сезон 2026 года, под угрозой срыва.
Об этом заявил глава комитета по туризму Евгений Панкевич пресс-конференции в «Интерфаксе». Он отметил, что мероприятие, скорее всего, произойдет в 2027 или 2028 году.
По словам Панкевича, по Фестивалю пока ведётся работа, но уверенности в его успехе именно в этом году нет. Сейчас решаются определённые технические вопросы.
Тем временем на сайте «Культура Петербурга» фестиваль всё ещё анонсирован с 30 апреля по 3 мая.
Напомним, мероприятие впервые состоялось в городе в 2014 году и было посвящено 150-летию российского ледокольного флота.