Технический лёд: фестиваль ледоколов в Петербурге пока под вопросом

Опубликовано: 16 апреля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Проект может вернуться в 2027 или 2028 году.

Традиционный Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, запланированный на летний туристический сезон 2026 года, под угрозой срыва.

Об этом заявил глава комитета по туризму Евгений Панкевич пресс-конференции в «Интерфаксе». Он отметил, что мероприятие, скорее всего, произойдет в 2027 или 2028 году.

По словам Панкевича, по Фестивалю пока ведётся работа, но уверенности в его успехе именно в этом году нет. Сейчас решаются определённые технические вопросы.

Тем временем на сайте «Культура Петербурга» фестиваль всё ещё анонсирован с 30 апреля по 3 мая.

Напомним, мероприятие впервые состоялось в городе в 2014 году и было посвящено 150-летию российского ледокольного флота.

Юлия Аликова
