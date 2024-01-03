Теперь оливье точно не пропадет: приготовьте из остатков шикарную закуску

Что можно сделать из надоевшего салата

Для нее нужен всего один продукт.

После новогоднего застолья холодильник в каждом доме забит салатами. И чтобы яства не пропадали, многие хозяйки используют их для приготовления закусок. Вот как можно преобразить вчерашний оливье.

Вам понадобится обычная ветчина. Главное — нарезать ее тонкими слайсами. На каждый кусочек необходимо положить по ложке салата, затем свернуть рулет и закрепить его шпажкой или зубочисткой.

В таком виде оливье приобретет совершенно новый вкус. При желании вместо ветчины можно использовать тонкий лаваш, пишет портал «Санкт-Петербургские ведомости». Приятного аппетита!

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